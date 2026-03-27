Argentina x Mauritânia: veja horário, onde assistir e prováveis escalações
Partida é um amistoso internacional nesta sexta-feira
A atual campeã do mundo, Argentina, faz amistoso nesta sexta-feira (27), contra a Mauritânia. A partida será em La Bombonera, em Buenos Aires, às 20h15 (de Brasília).
O amistoso foi marcado após o cancelamento da Finalíssima, que seria jogado nesta data FIFA contra a Espanha.
A Argentina está no grupo J da Copa do Mundo e estreará no dia 16 de junho diante da Argélia. A chave ainda tem as seleções da Áustria e Jordânia.
A Mauritânia jogou as Eliminatórias Africanas e foi eliminada na fase de grupos, como 5º do Grupo B, com apenas 7 pontos.
Onde assistir a Argentina x Mauritânia
A partida terá transmissão pelo canal BandSports (TV fechada).
Prováveis escalações
Argentina:
Rulli; Nahuel Molina, Cuti Romero, M. Senesi e Nicolás Tagliafico; Mac Allister, L. Paredes e Fernández; Lionel Messi, Almada e Julián Álvarez.
Mauritânia:
Diop; Keita, D. Saleck, Lamine Ba e Abeid; Magassa, Yacoub e El Hacen; M. Diallo, Aboubakary Koita e Gassama.