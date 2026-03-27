Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Argentina x Mauritânia: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Partida é um amistoso internacional nesta sexta-feira

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:32)
Jogada
Legenda: O astro Messi deve ser titular em La Bombonera em amistoso com a Seleção Argentina
Foto: lev radin / Shutterstock.com

A atual campeã do mundo, Argentina, faz amistoso nesta sexta-feira (27), contra a Mauritânia. A partida será em La Bombonera, em Buenos Aires, às 20h15 (de Brasília).

O amistoso foi marcado após o cancelamento da Finalíssima, que seria jogado nesta data FIFA contra a Espanha.

A Argentina está no grupo J da Copa do Mundo e estreará no dia 16 de junho diante da Argélia. A chave ainda tem as seleções da Áustria e Jordânia.

A Mauritânia jogou as Eliminatórias Africanas e foi eliminada na fase de grupos, como 5º do Grupo B, com apenas 7 pontos.

Onde assistir a Argentina x Mauritânia

A partida terá transmissão pelo canal BandSports (TV fechada).

Prováveis escalações

Argentina: 

Rulli; Nahuel Molina, Cuti Romero, M. Senesi e Nicolás Tagliafico; Mac Allister, L. Paredes e Fernández; Lionel Messi, Almada e Julián Álvarez.

Mauritânia: 

Diop; Keita, D. Saleck, Lamine Ba e Abeid; Magassa, Yacoub e El Hacen; M. Diallo, Aboubakary Koita e Gassama.

Assuntos Relacionados
estádio

Jogada

Arbitragem definida: Diego da Silva Castro apita Retrô x Ceará nos Aflitos

Equipes se enfrentam neste sábado (28).

Redação Há 15 minutos

Jogada

Argentina x Mauritânia: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Partida é um amistoso internacional nesta sexta-feira

Redação Há 54 minutos
Melk em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará tem pelo menos duas mudanças confirmadas contra Retrô; veja provável escalação

Técnico Mozart confirmou alterações na escalação titular na última entrevista coletiva

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Tabela detalhada da Série D é divulgada: veja datas e locais dos jogos dos times cearenses

Ferroviário, Tirol, Atlético, Maracanã e Iguatu são os representantes cearenses

Vladimir Marques Há 2 horas
video

Jogada

Feliz por estar jogando, Lucca Prior comemora momento com Carpini

O meio-campista volta a ser importante e passa a ganhar minutos com o técnico do Fortaleza

Liuê Góis 27 de Março de 2026
Maurício em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza anuncia lateral-esquerdo Maurício com obrigação de renovação até 2027

O atleta chegou por empréstimo junto do Londrina

Alexandre Mota 27 de Março de 2026