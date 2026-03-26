Com 10 mil inscritos, Maratona Internacional de Fortaleza é apresentada e promete virar evento anual

A apresentação oficial da Primeira Maratona Internacional de Fortaleza ocorreu nesta quinta-feira (26), no Shopping Iguatemi. Autoridades, atletas e empresários marcaram presença. A competição, que será realizada no dia 12 de abril, faz parte da celebração dos 300 anos da Capital cearense. Atletas de diversas partes do Brasil e do mundo vão participar da competição que tem 10 mil inscritos. O objetivo é que o evento seja realizado anualmente.

“Sei da importância que o esporte tem na vida da gente, na nossa saúde, para a nossa cabeça. E estamos promovendo um grande evento não só para o Estado do Ceará e para Fortaleza, mas para todo o Brasil. E os números por si só falam. É a primeira maratona internacional que estamos lançando. Já se preparem para a segunda, no próximo ano. Nós queremos fazer isso anualmente. Queremos apoiar o esporte, valorizar a vida e a saúde da nossa população”, afirmou Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza.

As provas serão as seguintes: 5km, 10km, 21km e 42km. Atletas de diferentes regiões do Brasil e de países como Argentina, Chile, Estados Unidos, França, Itália, Portugal e Reino Unido estarão presentes. Além de celebrar os 300 anos da Capital, a prova vai movimentar outros setores da cidade, como cultura e economia.

"Estamos muito felizes. É uma grata surpresa para a cidade ter uma maratona. Nunca aconteceu. Nós realizamos grandes eventos há algum tempo. Mas a partir do momento em que tivemos a chance de estarmos dentro do aniversário da cidade, sendo o maior evento esportivo dentro dos 300 anos, é uma grande responsabilidade e um desafio imenso. Mas é com muito amor. A gente trabalha para entregar uma prova bem bacana", reforçou Alexandre Freire, diretor da Maratona.

PROVAS

A largada de todas as provas será na Avenida Historiador Raimundo Girão, próximo ao Ideal Clube. As chegadas da Maratona e da Meia Maratona serão no local de largada. Já as Corridas de 5km e 10km terão chegada no Aterrinho, ao lado da Estátua de Iracema.

Na estrutura para os corredores, uma grande estrutura com pontos para hidratação, túneis refrescantes com aspersores e equipes médicas ao longo do percurso. Para dar aquela relaxada, também haverá atrações musicais, vendas de produtos e mais.

"A maratona sempre foi um sonho de Fortaleza, mas não tínhamos ainda essa maratona. O Prefeito Evandro Leitão está fazendo acontecer com todas as secretarias. A Secretaria de Esporte também está empenhada. É um sonho para todo corredor de Fortaleza fazer a maratona na sua terra. Vai ser uma prova de sucesso e a expectativa é da mais alta qualidade", destacou Anderson Marques, Secretário Municipal do Esporte e Lazer (Secel).

SERVIÇO:

Maratona Internacional de Fortaleza 2026

Data: 12 de abril de 2026

Maratona Internacional de Fortaleza

LARGADAS: