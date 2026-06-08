Ceará realiza entrevista coletiva para apresentar departamento de futebol e detalhar busca por técnico

O Ceará marcou uma entrevista coletiva para esta segunda-feira (8), às 14h, para apresentar o novo departamento de futebol e dar detalhes de como está a procura pelo novo treinador da equipe. Na última sexta-feira (5), o time anunciou o retorno de Fred Gomes, que assumirá o cargo de gerente de futebol.

Com passagem pelo Vovô entre 2009 e 2011, o dirigente retorna ao time após ter atuado na mesma função e também exercido o cargo de supervisor de futebol. Além dele, será apresentado o diretor do departamento, Gabriel Bedê.

Sem treinador desde a demissão de Mozart, o Vovô segue na busca por um novo comandante para a sequência da Série B.