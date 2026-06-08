Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará realiza entrevista coletiva para apresentar departamento de futebol e detalhar busca por técnico

Vovô segue na busca por um novo comandante para a sequência da Série B.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:09)
Jogada
Legenda: Fred Gomes está de volta ao Ceará
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará marcou uma entrevista coletiva para esta segunda-feira (8), às 14h, para apresentar o novo departamento de futebol e dar detalhes de como está a procura pelo novo treinador da equipe. Na última sexta-feira (5), o time anunciou o retorno de Fred Gomes, que assumirá o cargo de gerente de futebol.

Com passagem pelo Vovô entre 2009 e 2011, o dirigente retorna ao time após ter atuado na mesma função e também exercido o cargo de supervisor de futebol. Além dele, será apresentado o diretor do departamento, Gabriel Bedê. 

Sem treinador desde a demissão de Mozart, o Vovô segue na busca por um novo comandante para a sequência da Série B. 

Fred Gomes

Jogada

Ceará realiza entrevista coletiva para apresentar departamento de futebol e detalhar busca por técnico

Vovô segue na busca por um novo comandante para a sequência da Série B.

Redação Há 1 hora
Hakimi

Jogada

Copa do Mundo: confira como chegam os adversários do Brasil após os últimos testes antes da estreia

Haiti, Escócia e Marrocos completam o Grupo C da Seleção Brasileira no Mundial

Liuê Góis Há 1 hora
Marta em ação pela Seleção Brasileira

Jogada

Seleção Brasileira feminina é recebida com festa em Fortaleza; veja programação

A delegação realiza um amistoso com os EUA neste terça-feira (9)

Alexandre Mota Há 1 hora
Imagem do jogador de futebol brasileiro Éderson, que foi convocado de surpresa para a Copa do Mundo.

Jogada

Éderson, convocado de surpresa, enfrenta corrida por passaporte antes de ir à Copa

Jogador estava em um casamento em Campo Grande (MS), quando soube que representaria o Brasil.

Redação 07 de Junho de 2026
Imagem mostra jogadoras de futebol em abraço.

Jogada

Brasil x EUA na Arena Castelão bate recorde de público do futebol feminino no Nordeste

Com 37 mil ingressos vendidos, amistoso em Fortaleza supera marca histórica de Pernambuco e serve de teste para o Mundial de 2027.

Redação 07 de Junho de 2026

Jogada

Conheça Éderson, novo convocado da Seleção que já jogou no Fortaleza

O volante, que atua pela Atalanta, da Itália, substitui o lateral-direito Wesley após lesão.

Redação 07 de Junho de 2026