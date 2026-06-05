Ceará acerta retorno de Fred Gomes para assumir gerência de futebol

O Ceará anunciou nesta, sexta-feira (5), mais um nome para o seu departamento de futebol. O clube acertou o retorno de Fred Gomes, que assumirá o cargo de gerente de futebol.

Com passagem pelo Vovô entre 2009 e 2011, o dirigente retorna ao time após ter atuado na mesma função e também exercido o cargo de supervisor de futebol.

Reconhecido no cenário esportivo nordestino, Fred acumula experiências por clubes como Icasa, Guarany de Sobral, Remo, Floresta, Paysandu, Maracanã e Tirol. Ao todo, são mais de 15 anos de atuação no futebol.

No Ceará, ele passa a integrar o departamento de futebol ao lado do diretor Gabriel Bedê, do assessor Ricardinho e da coordenador Anderson Batatais. A chegada de Fred Gomes faz parte do processo de fortalecimento da estrutura do futebol alvinegro para a sequência da temporada.