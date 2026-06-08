Copa do Mundo: confira como chegam os adversários do Brasil após os últimos testes antes da estreia

A Seleção Brasileira encerrou sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 com vitórias sobre Panamá e Egito, a última delas no sábado (6). Os amistosos serviram como oportunidade para o técnico Carlo Ancelotti realizar os ajustes finais antes da estreia na competição.

Enquanto o Brasil finalizava seus testes, os adversários do Grupo C também aproveitaram a Data Fifa para ganhar entrosamento, confiança e ritmo de jogo. Haiti, Escócia e Marrocos disputaram amistosos nas últimas semanas que antecedem o início do Mundial.

A Copa começa na próxima quinta-feira (11) e terá sua grande final no dia 19 de julho. A estreia brasileira acontece em 13 de junho, diante do Marrocos, às 19h (de Brasília). Mais tarde, às 22h, Haiti e Escócia completam a primeira rodada do grupo.

Marrocos será o primeiro adversário do Brasil

Legenda: Jogadores do Marrocos em comemoração Foto: ANGELA WEISS / AFP

Primeiro desafio brasileiro no Mundial, o Marrocos chega credenciado pela campanha histórica na última Copa do Mundo, quando alcançou as semifinais. Para a preparação final, os africanos enfrentaram Burundi, Madagascar e Noruega.

Contra Burundi e Madagascar, a seleção marroquina confirmou o favoritismo e venceu com tranquilidade por 5 a 0 e 4 a 0, respectivamente. Os confrontos serviram para observar opções no elenco e manter o ritmo competitivo da equipe.

O teste mais exigente foi diante da Noruega. Com estrelas como Erling Haaland e Martin Odegaard em campo, os europeus ofereceram maior resistência. Brahim Díaz abriu o placar ainda no primeiro tempo para os marroquinos, enquanto o meio do Arsenal deixou tudo igual na etapa final.

Preocupações para Mohamed Ouahbi

Apesar dos bons resultados, o técnico Mohamed Ouahbi ganhou duas preocupações para a estreia na Copa. O lateral Mazraoui e o atacante Ezzalzouli deixaram o amistoso contra a Noruega lesionados ainda no primeiro tempo.

Até o momento, a federação marroquina não atualizou o quadro clínico dos jogadores, ambos considerados peças importantes na equipe titular.

Provável escalação

Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi e Ounahi; Brahim Díaz, Ezzalzouli e Saibari.

Data, local e horário da estreia

Brasil e Marrocos se enfrentam no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.

Haiti é o segundo desafio brasileiro

Legenda: Haiti em amistoso contra a Tunísia Foto: Geoff Robins/AFP

A seleção haitiana chega ao Mundial após realizar amistosos diante de Nova Zelândia e Peru.

No primeiro compromisso, os comandados do técnico francês Sébastien Migné dominaram completamente a Nova Zelândia e aplicaram uma goleada por 4 a 0. Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot e Lacroix marcaram os gols da partida.

O resultado aumentou a confiança dos haitianos, apontados por muitos como a seleção menos favorita do Grupo C.

Já no segundo amistoso, contra o Peru, o Haiti chegou a abrir o placar com Isidor e sustentou a vantagem durante boa parte do confronto. No entanto, acabou sofrendo a virada nos minutos finais e saiu derrotado.

Provável escalação

Placide; Carlens, Duverne, Ricardo Adé e Expérience; Deedson, Bellegarde, Jean-Jacques e Providence; Isidor e Pierrot.

Data, local e horário do jogo contra o Brasil

Brasil e Haiti se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos no dia 19 de junho, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia.

Escócia fecha a participação brasileira na primeira fase

Legenda: Escócia se prepara para a Copa do Mundo Foto: ADAM HUNGER/AFP

Último adversário do Brasil na fase de grupos, a Escócia chega embalada por duas vitórias convincentes nos amistosos preparatórios.

A equipe comandada por Steve Clarke venceu Curaçao por 4 a 1 e, em seguida, goleou a Bolívia por 4 a 0. Foram oito gols marcados em dois jogos, média de quatro por partida.

Embora os adversários não estivessem entre as principais forças do futebol mundial, o desempenho ofensivo chamou atenção. Clarke promoveu poucas mudanças entre as partidas, indicando que já definiu a base da equipe para a Copa.

O principal destaque técnico continua sendo Scott McTominay, mas quem mais brilhou nos amistosos foi o atacante Lawrence Shankland, autor de três gols nos dois compromissos.

Provável escalação

Gunn; Hickey, Hendry, Hanley e Robertson; Doak, Ferguson e McTominay; Christie, Adams e Lawrence Shankland.

Data, local e horário do jogo contra o Brasil

Escócia e Brasil se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos no dia 24 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.