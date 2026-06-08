Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Copa do Mundo: confira como chegam os adversários do Brasil após os últimos testes antes da estreia

Haiti, Escócia e Marrocos completam o Grupo C da Seleção Brasileira no Mundial

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 11:20)
Jogada
Legenda: Achraf Hakimi destaque de Marrocos
Foto: DENNIS AGYEMAN / AFP

A Seleção Brasileira encerrou sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 com vitórias sobre Panamá e Egito, a última delas no sábado (6). Os amistosos serviram como oportunidade para o técnico Carlo Ancelotti realizar os ajustes finais antes da estreia na competição.

Enquanto o Brasil finalizava seus testes, os adversários do Grupo C também aproveitaram a Data Fifa para ganhar entrosamento, confiança e ritmo de jogo. Haiti, Escócia e Marrocos disputaram amistosos nas últimas semanas que antecedem o início do Mundial.

A Copa começa na próxima quinta-feira (11) e terá sua grande final no dia 19 de julho. A estreia brasileira acontece em 13 de junho, diante do Marrocos, às 19h (de Brasília). Mais tarde, às 22h, Haiti e Escócia completam a primeira rodada do grupo.

Marrocos será o primeiro adversário do Brasil

Jogadores do Marrocos
Legenda: Jogadores do Marrocos em comemoração
Foto: ANGELA WEISS / AFP

Primeiro desafio brasileiro no Mundial, o Marrocos chega credenciado pela campanha histórica na última Copa do Mundo, quando alcançou as semifinais. Para a preparação final, os africanos enfrentaram Burundi, Madagascar e Noruega.

Contra Burundi e Madagascar, a seleção marroquina confirmou o favoritismo e venceu com tranquilidade por 5 a 0 e 4 a 0, respectivamente. Os confrontos serviram para observar opções no elenco e manter o ritmo competitivo da equipe.

O teste mais exigente foi diante da Noruega. Com estrelas como Erling Haaland e Martin Odegaard em campo, os europeus ofereceram maior resistência. Brahim Díaz abriu o placar ainda no primeiro tempo para os marroquinos, enquanto o meio do Arsenal deixou tudo igual na etapa final.

Preocupações para Mohamed Ouahbi

Apesar dos bons resultados, o técnico Mohamed Ouahbi ganhou duas preocupações para a estreia na Copa. O lateral Mazraoui e o atacante Ezzalzouli deixaram o amistoso contra a Noruega lesionados ainda no primeiro tempo.

Até o momento, a federação marroquina não atualizou o quadro clínico dos jogadores, ambos considerados peças importantes na equipe titular.

Provável escalação

Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi e Ounahi; Brahim Díaz, Ezzalzouli e Saibari.

Data, local e horário da estreia

Brasil e Marrocos se enfrentam no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.

Haiti é o segundo desafio brasileiro

Haiti
Legenda: Haiti em amistoso contra a Tunísia
Foto: Geoff Robins/AFP

A seleção haitiana chega ao Mundial após realizar amistosos diante de Nova Zelândia e Peru.

No primeiro compromisso, os comandados do técnico francês Sébastien Migné dominaram completamente a Nova Zelândia e aplicaram uma goleada por 4 a 0. Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot e Lacroix marcaram os gols da partida.

O resultado aumentou a confiança dos haitianos, apontados por muitos como a seleção menos favorita do Grupo C.

Já no segundo amistoso, contra o Peru, o Haiti chegou a abrir o placar com Isidor e sustentou a vantagem durante boa parte do confronto. No entanto, acabou sofrendo a virada nos minutos finais e saiu derrotado.

Provável escalação

Placide; Carlens, Duverne, Ricardo Adé e Expérience; Deedson, Bellegarde, Jean-Jacques e Providence; Isidor e Pierrot.

Data, local e horário do jogo contra o Brasil

Brasil e Haiti se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos no dia 19 de junho, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia.

Escócia fecha a participação brasileira na primeira fase

Escócia
Legenda: Escócia se prepara para a Copa do Mundo
Foto: ADAM HUNGER/AFP

Último adversário do Brasil na fase de grupos, a Escócia chega embalada por duas vitórias convincentes nos amistosos preparatórios.

A equipe comandada por Steve Clarke venceu Curaçao por 4 a 1 e, em seguida, goleou a Bolívia por 4 a 0. Foram oito gols marcados em dois jogos, média de quatro por partida.

Embora os adversários não estivessem entre as principais forças do futebol mundial, o desempenho ofensivo chamou atenção. Clarke promoveu poucas mudanças entre as partidas, indicando que já definiu a base da equipe para a Copa.

O principal destaque técnico continua sendo Scott McTominay, mas quem mais brilhou nos amistosos foi o atacante Lawrence Shankland, autor de três gols nos dois compromissos.

Provável escalação

Gunn; Hickey, Hendry, Hanley e Robertson; Doak, Ferguson e McTominay; Christie, Adams e Lawrence Shankland.

Data, local e horário do jogo contra o Brasil

Escócia e Brasil se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos no dia 24 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.

 

Assuntos Relacionados
Fred Gomes

Jogada

Ceará realiza entrevista coletiva para apresentar departamento de futebol e detalhar busca por técnico

Vovô segue na busca por um novo comandante para a sequência da Série B.

Redação Há 1 hora
Hakimi

Jogada

Copa do Mundo: confira como chegam os adversários do Brasil após os últimos testes antes da estreia

Haiti, Escócia e Marrocos completam o Grupo C da Seleção Brasileira no Mundial

Liuê Góis Há 1 hora
Marta em ação pela Seleção Brasileira

Jogada

Seleção Brasileira feminina é recebida com festa em Fortaleza; veja programação

A delegação realiza um amistoso com os EUA neste terça-feira (9)

Alexandre Mota Há 1 hora
Imagem do jogador de futebol brasileiro Éderson, que foi convocado de surpresa para a Copa do Mundo.

Jogada

Éderson, convocado de surpresa, enfrenta corrida por passaporte antes de ir à Copa

Jogador estava em um casamento em Campo Grande (MS), quando soube que representaria o Brasil.

Redação 07 de Junho de 2026
Imagem mostra jogadoras de futebol em abraço.

Jogada

Brasil x EUA na Arena Castelão bate recorde de público do futebol feminino no Nordeste

Com 37 mil ingressos vendidos, amistoso em Fortaleza supera marca histórica de Pernambuco e serve de teste para o Mundial de 2027.

Redação 07 de Junho de 2026

Jogada

Conheça Éderson, novo convocado da Seleção que já jogou no Fortaleza

O volante, que atua pela Atalanta, da Itália, substitui o lateral-direito Wesley após lesão.

Redação 07 de Junho de 2026