Relembre todos os jogadores cortados da Seleção em Copas do Mundo; caso não acontecia há 20 anos
Sem registrar um corte em Mundiais desde 2006, Brasil volta a alterar lista após lesão de Wesley; Éderson foi o escolhido por Carlo Ancelotti
O corte do lateral-direito Wesley, da Roma, fez a Seleção Brasileira voltar a conviver com uma situação que não acontecia há duas décadas em Copas do Mundo. Neste domingo (7), a CBF confirmou o corte do jogador, que sofreu uma lesão na parte posterior da coxa, e anunciou a convocação de Éderson, meio-campista da Atalanta, para a disputa do Mundial.
A decisão do técnico Carlo Ancelotti gerou debates nas redes sociais. Parte dos torcedores questionou a escolha de um jogador de outra função para substituir o defensor. No entanto, a história da Seleção mostra que esse tipo de troca não é novidade. Em diversas edições da Copa do Mundo, os substitutos convocados atuavam em posições diferentes dos atletas cortados.
Último corte havia sido em 2006
A última alteração na lista brasileira para uma Copa ocorreu em 2006. Na ocasião, o volante Edmílson sofreu uma lesão durante um jogo-treino já na preparação para o Mundial da Alemanha e acabou substituído por Mineiro, atleta do São Paulo.
Desde então, o Brasil passou pelas Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022 sem precisar realizar cortes após a convocação final.
Relembre todas as mudanças na lista da Seleção em Copas
1970
Foi a primeira vez que a Seleção realizou uma substituição envolvendo jogadores de funções diferentes. O atacante Rogério foi cortado por problemas musculares, e o goleiro Emerson Leão foi chamado para integrar o grupo campeão no México.
1974
Clodoaldo e Wendell ficaram fora da Copa do Mundo. Para as vagas, o técnico Mário Zagallo convocou o atacante Mirandinha e o goleiro Waldir Peres.
1978
O atacante Nunes e o lateral Zé Maria foram cortados. Roberto Dinamite e Nelinho acabaram chamados para disputar o Mundial na Argentina.
1982
Às vésperas da estreia, Careca sofreu uma lesão e foi retirado da lista. Roberto Dinamite foi convocado para ocupar a vaga.
1986
A Seleção perdeu dois jogadores importantes durante a preparação. Mozer e Toninho Cerezo foram cortados por lesão, abrindo espaço para Mauro Galvão e Valdo. O caso de Cerezo foi especialmente marcante: ele chegou a atuar apenas 15 dias após ter sido retirado da lista brasileira.
1994
Antes da conquista do tetracampeonato, Mozer contraiu hepatite e Ricardo Gomes sofreu uma lesão em amistoso preparatório. Aldair e Ronaldão foram chamados para substituir os defensores.
1998
Foi a Copa com maior número de cortes da Seleção Brasileira. Romário, Flávio Conceição e Márcio Santos acabaram fora do Mundial disputado na França. Para as vagas, foram convocados Emerson, Zé Carlos e André Cruz.
2002
Capitão da equipe, Emerson sofreu uma lesão durante um treino antes da viagem para a Copa do Mundo. O substituto escolhido foi o meia Ricardinho.
2006
Edmílson sofreu lesão já durante a preparação para a Copa da Alemanha e deu lugar a Mineiro.
2026
Após sofrer uma lesão muscular no amistoso contra o Egito, Wesley foi cortado por Carlo Ancelotti. O escolhido para a vaga foi o volante Éderson.
Lista completa dos cortes da Seleção Brasileira em Copas do Mundo
1970: Rogério - Emerson Leão
1974: Clodoaldo e Wendell - Mirandinha e Waldir Peres
1978: Nunes e Zé Maria - Roberto Dinamite e Nelinho
1982: Careca - Roberto Dinamite
1986: Mozer e Toninho Cerezo - Mauro Galvão e Valdo
1994: Mozer e Ricardo Gomes - Aldair e Ronaldão
1998: Romário, Flávio Conceição e Márcio Santos - Emerson, Zé Carlos e André Cruz
2002: Emerson - Ricardinho
2006: Edmílson - Mineiro
2026: Wesley - Éderson