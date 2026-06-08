Relembre todos os jogadores cortados da Seleção em Copas do Mundo; caso não acontecia há 20 anos

O corte do lateral-direito Wesley, da Roma, fez a Seleção Brasileira voltar a conviver com uma situação que não acontecia há duas décadas em Copas do Mundo. Neste domingo (7), a CBF confirmou o corte do jogador, que sofreu uma lesão na parte posterior da coxa, e anunciou a convocação de Éderson, meio-campista da Atalanta, para a disputa do Mundial.

A decisão do técnico Carlo Ancelotti gerou debates nas redes sociais. Parte dos torcedores questionou a escolha de um jogador de outra função para substituir o defensor. No entanto, a história da Seleção mostra que esse tipo de troca não é novidade. Em diversas edições da Copa do Mundo, os substitutos convocados atuavam em posições diferentes dos atletas cortados.

Último corte havia sido em 2006

A última alteração na lista brasileira para uma Copa ocorreu em 2006. Na ocasião, o volante Edmílson sofreu uma lesão durante um jogo-treino já na preparação para o Mundial da Alemanha e acabou substituído por Mineiro, atleta do São Paulo.

Desde então, o Brasil passou pelas Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022 sem precisar realizar cortes após a convocação final.

Relembre todas as mudanças na lista da Seleção em Copas

1970

Foi a primeira vez que a Seleção realizou uma substituição envolvendo jogadores de funções diferentes. O atacante Rogério foi cortado por problemas musculares, e o goleiro Emerson Leão foi chamado para integrar o grupo campeão no México.

1974

Clodoaldo e Wendell ficaram fora da Copa do Mundo. Para as vagas, o técnico Mário Zagallo convocou o atacante Mirandinha e o goleiro Waldir Peres.

1978

O atacante Nunes e o lateral Zé Maria foram cortados. Roberto Dinamite e Nelinho acabaram chamados para disputar o Mundial na Argentina.

1982

Às vésperas da estreia, Careca sofreu uma lesão e foi retirado da lista. Roberto Dinamite foi convocado para ocupar a vaga.

1986

A Seleção perdeu dois jogadores importantes durante a preparação. Mozer e Toninho Cerezo foram cortados por lesão, abrindo espaço para Mauro Galvão e Valdo. O caso de Cerezo foi especialmente marcante: ele chegou a atuar apenas 15 dias após ter sido retirado da lista brasileira.

1994

Antes da conquista do tetracampeonato, Mozer contraiu hepatite e Ricardo Gomes sofreu uma lesão em amistoso preparatório. Aldair e Ronaldão foram chamados para substituir os defensores.

1998

Foi a Copa com maior número de cortes da Seleção Brasileira. Romário, Flávio Conceição e Márcio Santos acabaram fora do Mundial disputado na França. Para as vagas, foram convocados Emerson, Zé Carlos e André Cruz.

2002

Capitão da equipe, Emerson sofreu uma lesão durante um treino antes da viagem para a Copa do Mundo. O substituto escolhido foi o meia Ricardinho.

2006

Edmílson sofreu lesão já durante a preparação para a Copa da Alemanha e deu lugar a Mineiro.

2026

Após sofrer uma lesão muscular no amistoso contra o Egito, Wesley foi cortado por Carlo Ancelotti. O escolhido para a vaga foi o volante Éderson.

Lista completa dos cortes da Seleção Brasileira em Copas do Mundo

1970: Rogério - Emerson Leão

1974: Clodoaldo e Wendell - Mirandinha e Waldir Peres

1978: Nunes e Zé Maria - Roberto Dinamite e Nelinho

1982: Careca - Roberto Dinamite

1986: Mozer e Toninho Cerezo - Mauro Galvão e Valdo

1994: Mozer e Ricardo Gomes - Aldair e Ronaldão

1998: Romário, Flávio Conceição e Márcio Santos - Emerson, Zé Carlos e André Cruz

2002: Emerson - Ricardinho

2006: Edmílson - Mineiro

2026: Wesley - Éderson