'Mil motivos pra correr, mas ganhamos um a mais', fala Bruno Guimarães sobre ausência de Wesley

Bruno Guimarães concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (8), nos Estados Unidos. O volante, que marcou um dos gols na vitória contra o Egito, no último duelo antes da Copa do Mundo, respondeu sobre posicionamento tático, chances de título e o corte de Wesley da lista final.

O ex-jogador do Flamengo, atualmente na Roma, sentiu um problema no músculo posterior da coxa durante a partida do último sábado (6). O trauma sofrido impossibilita o atleta de continuar no plantel brasileiro, já que só irá se recuperar após o Mundial.

Guimarães comentou sobre o corte e a presença de Éderson. Com essa alteração, ele ganha mais um concorrente por um espaço no time titular.

Todos receberam a notícia com muita tristeza. Acho que, para nós jogadores, estar em uma Copa do Mundo é o ápice da nossa carreira. E você perder uma Copa do Mundo faltando apenas cinco dias é muito triste, todos ficaram muito tristes com essa notícia. Desejar ao Wesley uma pronta recuperação. A gente já tem mil motivos para correr, mas ganhamos um a mais e vai ser por ele, afirmou Bruno.

O atleta de 28 anos possui 43 jogos com a camisa brasileira, nove deles sob o comando de Carlo Ancelotti. Ele vai para a disputa de sua segunda Copa do Mundo. Agora, terá mais um jogador para disputar vaga no meio-campo.

A gente não sabia de nada, a gente recebeu a notícia juntamente com vocês. Acho que o Éderson é um cara que pode jogar em mais de uma função e que, como eu falei aqui no começo, que ele venha, que nos ajude se for necessário. É um grande jogador, tem vivido um momento também muito importante na carreira dele e desejar o melhor. E, como eu falei, a gente não opta por convocação, destacou.

Sobre a forma de a Seleção jogar, que foi modificada nos dois amistosos contra Panamá e Egito, Bruno respondeu sobre os diferentes estilos. Contra os egípcios, Paquetá foi utilizado como um terceiro homem no meio-campo, em contraposição aos quatro atacantes que vinham atuando.