Seleção Brasileira feminina é recebida com festa em Fortaleza; veja programação

A delegação da Seleção Brasileira feminina foi recebida com festa em um hotel de Fortaleza, na noite deste domingo (7), antes do amistoso com os EUA na Arena Castelão. O confronto em solo cearense está marcado para terça-feira (9), às 21h30, como uma preparação para a Copa do Mundo de 2027.

O grupo foi recepcionado por torcedores e pela Orquestra de Sopro de Pindoretama, formada por 30 jovens e o maestro Arley França. Na ocasião, as jogadoras atenderam aos torcedores.

O nome mais ovacionado foi da ‘Rainha’ Marta, maior atleta de futebol feminino da história, eleita seis vezes melhor do mundo. Com 40 anos, a atacante vive a expectativa de voltar a atuar pelo Brasil após um litígio de quase uma temporada. No sábado (5), inclusive, permaneceu no banco na vitória brasileira por 2 a 1 contra o próprio time norte-americano na Neo Química Arena, em São Paulo.

A recepção segue o movimento de acolhimento da equipe, que vai consolidar uma marca histórica. Em Fortaleza, o jogo promete o maior público do futebol feminino do Nordeste, com mais de 37 mil.

Treino na Arena Castelão

Como preparação para a partida, a Seleção Brasileira realiza um treino de apronto nesta segunda (8), na Arena Castelão. A atividade será às 18h30, com cobertura integral do Diário do Nordeste.

A equipe dos EUA também faz um treinamento no local, às 15h30. No fim do dia, o técnico Arthur Elias concede uma coletiva sobre expectativa do confronto e ainda possíveis mudanças no time.