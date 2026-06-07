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Éderson, convocado de surpresa, enfrenta corrida por passaporte antes de ir à Copa

Jogador estava em um casamento em Campo Grande (MS), quando soube que representaria o Brasil.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:05)
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Legenda: Éderson no aeroporto antes de embarcar para se reunir com os outros jogadores da Seleção Brasileira.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O jogador Éderson, meio-campista da Atalanta, foi convocado neste domingo (7), após Wesley se machucar no amistoso entre Brasil e Egito. A convocação para se integrar a Seleção Brasileira foi uma surpresa para o jogador  que precisou enfrentar uma saga para conseguir pegar o passaporte e as roupas para ir à Copa do Mundo. 

Ele estava em sua cidade natal, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para ir ao casamento de um amigo. Conforme a ESPN, a festa ocorreu no sábado (6), no mesmo horário em que a Seleção vencia o Egito. 

Imagem de Éderson, convocado para a Copa do Mundo, no casamento do amigo Rômulo, que também é um jogador de futebol.
Legenda: Éderson no casamento do amigo Rômulo, que também é um jogador de futebol.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Nesta manhã, Éderson recebeu diversas ligações da equipe da CBF avisando que ele tinha sido escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti.

Preparativos para a viagem

Apesar de estar na lista de 55 pré-convocados para a Copa, ele não esperava mais ser chamado. Por isso, viajou sem o passaporte, que estava no Rio de Janeiro. 

Assim, ele precisou organizar os detalhes da viagens. Enquanto buscava as roupas e malas para viajar, Éderson pediu para amigos levarem seu passaporte a São Paulo, segundo o Globo Esporte

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Éderson jogou no Fortaleza

Em 2021, chegou a jogar no Fortaleza, antes de ter uma projeção nacional. Ele participou de 58 jogos pelo Tricolor do Pici, registrando três gols e três assistências. 

Em 2022, Éderson foi transferido para a Salernitana, da Itália. Após poucos meses, partiu para o time Atalanta, equipe na qual Éderson se consolidou como um dos principais meio-campistas da Série A.

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