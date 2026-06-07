Éderson, convocado de surpresa, enfrenta corrida por passaporte antes de ir à Copa

O jogador Éderson, meio-campista da Atalanta, foi convocado neste domingo (7), após Wesley se machucar no amistoso entre Brasil e Egito. A convocação para se integrar a Seleção Brasileira foi uma surpresa para o jogador que precisou enfrentar uma saga para conseguir pegar o passaporte e as roupas para ir à Copa do Mundo.

Ele estava em sua cidade natal, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para ir ao casamento de um amigo. Conforme a ESPN, a festa ocorreu no sábado (6), no mesmo horário em que a Seleção vencia o Egito.

Legenda: Éderson no casamento do amigo Rômulo, que também é um jogador de futebol. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Nesta manhã, Éderson recebeu diversas ligações da equipe da CBF avisando que ele tinha sido escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti.

Preparativos para a viagem

Apesar de estar na lista de 55 pré-convocados para a Copa, ele não esperava mais ser chamado. Por isso, viajou sem o passaporte, que estava no Rio de Janeiro.

Assim, ele precisou organizar os detalhes da viagens. Enquanto buscava as roupas e malas para viajar, Éderson pediu para amigos levarem seu passaporte a São Paulo, segundo o Globo Esporte.

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Da capital paulista pegaria um voo para se unir à Seleção Brasileira em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O jogador se une ao restante do grupo já na manhã de segunda-feira (8).

A estreia do Brasil na Copa está marcada para o próximo sábado, às 19h, contra o Marrocos.

Éderson jogou no Fortaleza

Em 2021, chegou a jogar no Fortaleza, antes de ter uma projeção nacional. Ele participou de 58 jogos pelo Tricolor do Pici, registrando três gols e três assistências.

Em 2022, Éderson foi transferido para a Salernitana, da Itália. Após poucos meses, partiu para o time Atalanta, equipe na qual Éderson se consolidou como um dos principais meio-campistas da Série A.