Clássico-Rei pela Copa do Nordeste muda de data

O quarto Clássico-Rei da temporada 2026, que será válido pela Copa do Nordeste, mudou de data. Antes marcada para o dia 7 de abril, uma terça-feira, a partida passou para 8 de abril, uma quarta. O Castelão segue mantido como local, assim como o horário das 21h30min.

Além do duelo entre Ceará e Fortaleza, que terá mando de campo do Vovô, e será válido pela terceira rodada do Nordestão, houve alteração em jogo envolvendo outro clube cearense. A CBF antecipou a partida entre Ferroviário e Jacuipense-BA.

Marcado para o PV, o jogo entre o Tubarão e o Leão Grená saiu do dia 8/4 (quarta-feira) para 7/4 (terça-feira), mantendo o horário das 19h30min. As alterações foram justificadas apenas como ajustes na tabela.

Resumo:

Ceará x Fortaleza

Mudou do dia 7/4 (terça-feira) para 8/4 (quarta-feira)

Mantido o Castelão como estádio e o horário das 21h30

Ferroviário x Jacuipense-BA

Mudou do dia 8/4 (quarta-feira) para 7/4 (terça-feira)

Mantido o PV como estádio e o horário das 19h30