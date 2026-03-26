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Clássico-Rei pela Copa do Nordeste muda de data

Mudanças foram divulgadas pela CBF nesta quinta-feira (26)

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 19:46)
Jogada
Legenda: Em 2026 já foram disputados três Clássicos-Rei, na COpa do Nordeste será disputado o quarto
Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O quarto Clássico-Rei da temporada 2026, que será válido pela Copa do Nordeste, mudou de data. Antes marcada para o dia 7 de abril, uma terça-feira, a partida passou para 8 de abril, uma quarta. O Castelão segue mantido como local, assim como o horário das 21h30min.

Além do duelo entre Ceará e Fortaleza, que terá mando de campo do Vovô, e será válido pela terceira rodada do Nordestão, houve alteração em jogo envolvendo outro clube cearense. A CBF antecipou a partida entre Ferroviário e Jacuipense-BA.

Marcado para o PV, o jogo entre o Tubarão e o Leão Grená saiu do dia 8/4 (quarta-feira) para 7/4 (terça-feira), mantendo o horário das 19h30min. As alterações foram justificadas apenas como ajustes na tabela.

Resumo:

  • Ceará x Fortaleza 

Mudou do dia 7/4 (terça-feira) para 8/4 (quarta-feira)
Mantido o Castelão como estádio e o horário das 21h30

  • Ferroviário x Jacuipense-BA

Mudou do dia 8/4 (quarta-feira) para  7/4 (terça-feira)
Mantido o PV como estádio e o horário das 19h30

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