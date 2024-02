Rodízio tricolor: Vojvoda já utilizou 21 jogadores diferentes como titulares em 4 jogos em 2024

O técnico Juan Pablo Vojvoda implementou rodízio de escalações e jogadores neste início de temporada no Fortaleza. Em 4 jogos que o Leão fez até então, o treinador não repetiu escalações, utilizando 21 jogdores diferentes como titulares e 23 ao longo dos 4 jogos.

Com 100% de aproveitamento em 4 partidas, o treinador utilizou força máxima duas vezes (Horizonte e Iguatu, pelo Campeonato Cearense, um time reserva contra o Barbalha, e no último sábado, contra o América de Natal, pela Copa do Nordeste, um time misto.

Legenda: Pochettino foi um dos poucos titulares em campo diante do América/RN no Castelão no último sábado Foto: KID JUNIOR / SVM

Apenas o goleiro João Ricardo atuou as 4 partidas como titular. Outros 5 jogadores, Titi, Brítez, Yago Pikachu, Calebe e Pochettino, foram titulares em 3 jogos.

Duas curiosidades nos jogadores utilizados por Vojvoda: Pedro Rocha e Kervin Andrade entraram em campo nas 4 partidas até então, mas foram titulares poucas vezes.

Apenas dois jogadores utilizados não foram titulares nenhuma vez, entrando no decorrer do jogo: Luquinhas e Machuca.

Dos reforços e com potencial para serem titulares, apenas o goleiro Santos ainda não estreou pelo Leão.

Para o jogo com o Ferroviário, Vojvoda deve lançar a campo sua força máxima, já que diante do América no sábado escalou uma equipe reserva. Os titulares que têm mais possibilidades de serem poupados e não começarem jogando são Pochettino, Calebe, que iniciaram o jogo diante do América de Natal no Castelão.

Veja lista completa de jogadores

João Ricardo (4 jogos, titular em 4)

Yago Pikachu (4 jogos, titular em 3)

Calebe (4 jogos, titular em 3)

Moisés (4 jogos, titular em 2)

Lucero (4 jogos, titular em 2)

Pedro Rocha (4 jogos, titular em 2)

Kervin Andrade (4 jogos, titular em 1)

Pochettino (3 jogos, titular em 3)

Brítez (3 jogos, titular em 3)

Titi (3 jogos, titular em 3)

Thiago Galhardo (3 jogos, titular em 2)

Luquinhas (3 jogos)

Lucas Sasha (3 jogos, titular em 2)

Kauan (3 jogos, titular em 1)

Machuca (3 jogos)

Marinho (3 jogos, titular em 2)

Tinga (2 jogos, titular em 2)

Bruno Pacheco (2 jogos, titular em 2)

Dudu (2 jogos, titular em 2)

Zé Welison (2 jogos, titular em 2)

Gonzalo Escobar (2 jogos, titular em 2)

Marcelo Benevenuto (1 jogo, titular em 1)

Tomás Cardona (1 jogo, titular em 1)