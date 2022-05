Icasa e Crato entram em campo neste sábado pela Série D ; veja prováveis escalações e onde assistir

Dois times cearenses entram em campo para mais uma rodada da Série D em duelo de extremos na tabela do Grupo 3. Na ponta de cima, o Crato encara o Globo. Na zona de perigo, o Icasa visita o Retrô. Os jogos serão neste sábado (21).

ONDE ASSISTIR

Streaming InStat

CRATO X GLOBO

O Crato é lanterna do mesmo grupo com apenas um ponto. O adversário tem a mesma pontuação, mas está uma posição acima, pois tomou menos gols. As duas equipes vêm de derrotas no torneio e buscam recuperação no Mirandão, às 15 horas (de Brasília).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Crato: Preto, Sorriso, Gean, Fernando e João Vitor; Lismar, Glagson, Fabrício e Ramon; Hudson e Gabriel. Técnico: Roberto Juazeiro.

Globo: Iago Hass; Gravatá, Mael, Flávio e Maranhão; Ramon, Júnior, Hítalo e Harrisson; Wendy e Stuart. Técnico: Renatinho Potiguar

RETRÔ X ICASA

O Verdão do Cariri é segundo do Grupo 3, com 10 pontos, e briga pela ponta da tabela. O time encara o Retrô, que tem apenas um ponto a mais e vai lutar para se manter na liderança. No entanto, tem Franklin Mascote que é artilheiro do torneio. Os times ficaram no empate na rodada anterior. O duelo será na Arena de Pernambuco, às 16h (de Brasília).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Retrô: Jean; Pedro Costa, Renan Dutra, Guilherme Paraíba e Guilherme Santos; Yuri Bigode, Radsley, Gelson; João Guilherme, Renato Henrique e Franklin Mascote. Técnico: Dico Woolley.

Icasa: Tanaka, Roni, Neguete (Dudu), Gabriel e Bull; Matheus (Léo Alves), Guidio, Welton (Jonathan) e Leleu; Jairinho (Júnior Mandacaru) e Leandro Cearense (Aaron). Técnico: Sidney Moraes.