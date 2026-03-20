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Fortaleza defende tabu de quase meio século contra o Botafogo-SP

As equipes fazem um confronto pela primeira rodada da segunda divisão

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 16:26)
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Legenda: Em 2002, Finazzi marcou cinco gols em um único jogo contra o Botafogo-SP.
Foto: Foto: LC. MOREIRA

Além de buscar a vitória sobre o Botafogo-SP neste sábado (21), pela rodada inaugural da Série B, o Fortaleza entra em campo para manter um retrospecto positivo diante do clube paulista. O Tricolor do Pici não perde para o Fogão há 48 anos.

O último triunfo do Pantera sobre o time leonino aconteceu em 1978. A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, foi disputada com mando do Fortaleza. Na ocasião, o Fogo contava com Sócrates — antes de ganhar projeção no Corinthians e na Seleção Brasileira — e venceu por 2 a 1.

A maior goleada do confronto pertence ao Tricolor de Aço e, inclusive, aconteceu no último encontro entre as equipes pela Série B. Na oportunidade, em 2002, o time cearense aplicou 7 a 1, com destaque para cinco gols feitos por Finazzi.

Em um retrospecto curto, a dupla tricolor se enfrentou apenas quatro vezes. A vantagem dos números está ao lado do Fortaleza, que venceu duas, empatou uma e perdeu outra. 

Até aqui, todos os embates aconteceram no estado do Ceará. O duelo deste sábado será inédito em Ribeirão, marcando a primeira visita do Leão à casa do Pantera. A bola rola às 19h15, no Estádio Santa Cruz.

Estreia na Série B

Com duas classificações consecutivas na Copa do Brasil, o time de Thiago Carpini foca na principal competição que disputará em 2026. A Série B é vista como a oportunidade do Tricolor retornar ao patamar que esteve nos últimos sete anos.

Para a primeira rodada, Carpini terá dúvidas na formação inicial. Pierre e Vitinho aparecem como possíveis desfalques da equipe, fazendo com que o técnico mude a escalação em comparação ao jogo da última terça-feira (17), diante do Nova Iguaçu.

Últimas estreias na segunda divisão:

  • Fortaleza 2x1 Guarani - 13/04/2018
  • Fortaleza 2x4 Guarani - 09/05/2009
  • Bahia 1x1 Fortaleza - 10/05/2008
  • Fortaleza 3x1 Portuguesa - 11/05/2007
  • Fortaleza 4x1 CRB - 24/04/2004
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