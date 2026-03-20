João Fonseca x Carlos Alcaraz no Miami Open 2026: horário, onde assistir e tudo sobre o jogo
O jovem brasileiro João Fonseca terá um dos maiores desafios da carreira nesta sexta-feira (20), quando enfrenta o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, pela segunda rodada do Miami Open.
A partida está prevista para começar não antes das 20h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.
ONDE ASSISTIR ?
O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN 2, além das plataformas de streaming Disney+ e Tennis TV.
COMO CHEGA JOÃO FONSECA
Fonseca chega embalado após vencer o húngaro Fabián Marozsán na estreia, resultado que garantiu o duelo inédito contra o principal nome do circuito mundial. Atual número 39 do ranking da ATP, o brasileiro encara o espanhol como azarão, mas confiante em surpreender.
Do outro lado, Alcaraz estreia diretamente na segunda rodada por ser cabeça de chave e tenta confirmar o favoritismo no torneio, onde já foi campeão. O confronto marca o primeiro encontro oficial entre os dois tenistas no circuito profissional.
O duelo promete grande expectativa, com Fonseca buscando afirmação entre os grandes nomes do tênis e Alcaraz defendendo sua posição no topo do ranking mundial.