João Fonseca x Carlos Alcaraz no Miami Open 2026: horário, onde assistir e tudo sobre o jogo

Fonseca chega embalado após vencer o húngaro Fabián Marozsán na estreia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:31)
Jogada
Legenda: João Fonseca venceu Jacob Fearnley em Indian Wells
Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O jovem brasileiro João Fonseca terá um dos maiores desafios da carreira nesta sexta-feira (20), quando enfrenta o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, pela segunda rodada do Miami Open.

A partida está prevista para começar não antes das 20h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. 

ONDE ASSISTIR ? 

O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN 2, além das plataformas de streaming Disney+ e Tennis TV. 

COMO CHEGA JOÃO FONSECA

Fonseca chega embalado após vencer o húngaro Fabián Marozsán na estreia, resultado que garantiu o duelo inédito contra o principal nome do circuito mundial. Atual número 39 do ranking da ATP, o brasileiro encara o espanhol como azarão, mas confiante em surpreender. 

Do outro lado, Alcaraz estreia diretamente na segunda rodada por ser cabeça de chave e tenta confirmar o favoritismo no torneio, onde já foi campeão. O confronto marca o primeiro encontro oficial entre os dois tenistas no circuito profissional. 

O duelo promete grande expectativa, com Fonseca buscando afirmação entre os grandes nomes do tênis e Alcaraz defendendo sua posição no topo do ranking mundial.

