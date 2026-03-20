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Luxemburgo é internado na UTI com suspeita de infecção pulmonar

Aos 73 anos, Luxemburgo é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:14)
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Legenda: Luxemburgo começou a sentir fortes dores na cabeça e pelo corpo e foi hospitalizado
Foto: divulgação

O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar um mal-estar na madrugada da última quinta-feira (19), em Palmas, no Tocantins. Após exames médicos, ele foi diagnosticado com uma infecção pulmonar e iniciou tratamento com antibióticos. 

A decisão pela transferência para a UTI foi tomada pela equipe médica como medida de precaução, permitindo um monitoramento mais rigoroso do quadro clínico. Segundo nota divulgada por sua assessoria, o ex-treinador já está recebendo o tratamento adequado e permanecerá sob cuidados intensivos até apresentar melhora.

Em função do problema de saúde, todos os compromissos profissionais de Luxemburgo foram suspensos temporariamente. A equipe do treinador informou ainda que seguirá acompanhando a evolução do quadro e deve divulgar novas atualizações conforme necessário.

Aos 73 anos, Luxemburgo é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, com passagens marcantes por clubes como Palmeiras, Corinthians, Santos e pela Seleção Brasileira. 

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