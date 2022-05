Série D: Pacajus conquista primeira vitória fora de casa; Crato segue sem vencer

Pacajus e Crato entraram em campo neste sábado (14) em jogos válidos pela quinta rodada da Série D. As equipes cearenses enfrentaram Samas e São Paulo Crystal, respectivamente.

Juventude Samas 0 x 1 Pacajus

O Pacajus voltou a vencer na competição com o 1 a 0 diante do Samas, no Estádio Pinheirão, em São Mateus, no Maranhão. Daniel Passira marcou o gol do Índio Cearense, que conquistou o primeiro resultado positivo fora de casa. Os anfitriões começaram a partida melhor, mas aos 27 minutos o time cearense balançou as redes.

O atacante não perdeu a chance e chutou cruzado para marcar. Depois daí, o time melhorou no jogo, segurou o resultado e marcou bem o Peixe, que não conseguiu reagir. Assim, definiu o resultado em 1 a 0. A equipe cearense é 5ª do Grupo 2, com oito pontos, e encara a Tuna Luso na próxima sexta-feira, no Estádio Ronaldão, em casa.

São Paulo Crystal 2 - 0 Crato

O Crato foi derrotado pelo São Paulo Crystal por 2 a 0, no Estádio Carneirão. O primeiro tempo foi pouco movimentado. Em casa, o time paraibano controlou o jogo, mas não foi efetivo. O clube caririense pouco criou. Isaías, no entanto, abriu o placar no 1º tempo. O segundo veio após falha do goleiro Celismar. Henrique balançou a rede e selou o resultado na etapa final.

Com o resultado, a equipe cearense segue sem vencer na competição e soma apenas um ponto. É o lanterna do Grupo 3. Ao todo, são quatro derrotas e um empate. O próximo adversário será o Globo-RN, no sábado (21). O Estádio Mirandão recebe o jogo que terá início às 15 horas.