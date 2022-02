Pacajus escolhe mandar jogo de volta contra o Fortaleza na Arena Castelão

A Federação Cearense de Futebol (FCF) designou a Arena Castelão como o estádio que receberá o duelo decisivo entre Pacajus e Fortaleza pelas quartas de final do Campeonato Cearense. A partida acontece no dia 02 de março (quarta-feira), às 19h30 (horário de Brasília), e o vencedor do confronto (no agregado) enfrenta o Ferroviário na semifinal.

A escolha pela Arena Castelão partiu do Pacajus (equipe mandante) em virtude da capacidade do Estádio João Ronaldo, onde a equipe disputou toda a 1ª fase do Campeonato Cearense. O palco municipal tem capacidade apenas para 1.028 pagantes, não atendendo o regulamento da competição para a 2ª fase, onde determina que o estádio tenha capacidade para no mínimo 3.000 torcedores.

Em contato com o Diário do Nordeste, a diretoria da equipe da Região Metropolitana afirmou que a decisão de atuar na Arena Castelão aconteceu antes mesmo do Pacajus garantir classificação ao mata-mata do Campeonato Cearense.

Detalhes da partida

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 02/03/2022 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior

Assistentes: Anderson Moreira de Farias e Eleutério Felipe Marques Junior

Transmissão: Nordeste FC