Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (20)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (20)

Campeonato Italiano

14h30 - Cagliari x Napoli — ESPN 3 e Disney+

16h45 - Genoa x Udinese — Disney+

Campeonato Alemão

16h30 - RB Leipzig x Hoffenheim — Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Francês

16h45 - Lens x Angers — CazéTV

Campeonato Inglês

17h - Bournemouth x Manchester United — ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

17h - Villarreal x Real Sociedad — Xsports e Disney+

Campeonato Português

17h15 - Estrela Amadora x Casa Pia — Disney+

Brasileirão Feminino

21h - Flamengo (F) x Cruzeiro (F) — Sportv

Campeonato Argentino