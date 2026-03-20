Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (20)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta, 20 de março de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:51)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (20)
Campeonato Italiano
- 14h30 - Cagliari x Napoli — ESPN 3 e Disney+
- 16h45 - Genoa x Udinese — Disney+
Campeonato Alemão
- 16h30 - RB Leipzig x Hoffenheim — Sportv, CazéTV e OneFootball
Campeonato Francês
- 16h45 - Lens x Angers — CazéTV
Campeonato Inglês
- 17h - Bournemouth x Manchester United — ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h - Villarreal x Real Sociedad — Xsports e Disney+
Campeonato Português
- 17h15 - Estrela Amadora x Casa Pia — Disney+
Brasileirão Feminino
- 21h - Flamengo (F) x Cruzeiro (F) — Sportv
Campeonato Argentino
- 21h - Atlético Tucumán x Gimnasia La Plata — Disney+
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