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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta, 20 de março de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:51)
Jogada
Legenda: O meia português Bruno Fernandes é um dos principais destaques do Manchester United
Foto: divulgação / Manchester United

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (20)

Campeonato Italiano

  • 14h30 - Cagliari x Napoli — ESPN 3 e Disney+
  • 16h45 - Genoa x Udinese — Disney+

Campeonato Alemão

  • 16h30 - RB Leipzig x Hoffenheim — Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Francês

  • 16h45 - Lens x Angers — CazéTV

Campeonato Inglês

  • 17h - Bournemouth x Manchester United — ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 17h - Villarreal x Real Sociedad — Xsports e Disney+

Campeonato Português

  • 17h15 - Estrela Amadora x Casa Pia — Disney+

Brasileirão Feminino

  • 21h - Flamengo (F) x Cruzeiro (F) — Sportv

Campeonato Argentino

  • 21h - Atlético Tucumán x Gimnasia La Plata — Disney+
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