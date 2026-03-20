Ceará deve repetir time titular para estreia na Série B; veja provável escalação

O Ceará encerra nesta sexta-feira (20) a sua preparação para a estreia na Série B do Brasileirão 2026, neste sábado (21), contra o São Bernardo. O técnico Mozart deve repetir a escalação titular do jogo da última terça-feira (17), pela Copa do Brasil.

Apesar das reclamações dos torcedores em relação à qualidade das atuações do time nas últimas partidas, o treinador alvinegro deve repetir a formação do último jogo, quando o Vovô eliminou o mesmo São Bernardo nos pênaltis, pela quarta fase da Copa do Brasil.

Mozart deve levar a campo a seguinte escalação titular: Richard; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Fernando; Lucas Lima, Vinícius Zanocelo e Vina; Matheusinho, Matheus Araújo e Wendel Silva. Nomes como Melk e Lucca devem iniciar no banco de reservas.

Ceará e São Bernardo entram em campo na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), na tarde deste sábado (21), às 16h (horário de Brasília), para disputar a primeira rodada da Série B do Brasileirão 2026, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

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