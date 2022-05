Jogadores do Icasa paralisam atividades por atraso em salário; diretoria promete regularização

Os jogadores do Icasa realizaram paralisação na manhã desta quarta-feira (18) em protesto por atraso de salário. França Bezerra, presidente do clube, disse que o clube deve o mês de abril aos atletas. A diretoria do Verdão do Cariri fez uma proposta, mas o grupo recusou. O time disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

França Bezerra Presidente do Icasa Eles vão treinar hoje a tarde. Hoje de manhã eles não treinaram, mas tudo está sendo regularizado. Só tem 17 dias de atraso. Oferecemos 60% da folha mas não aceitaram.

SÉRIE D

O próximo adversário do Verdão é o Retrô, líder do Grupo 3. A equipe cearense é vice e soma 10 pontos, numa campanha com três vitórias, um empate e uma derrota. Além disso, está a apenas um ponto atrás do adversário e briga diretamente pela ponta da tabela.

O clube viaja na noite desta quarta-feira e treina quinta e sexta na Ilha do Retiro. O duelo com o Retrô será no sábado (21), na Arena de Pernambuco, às 16h (de Brasília).