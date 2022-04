Série D tem início neste domingo (17) com três cearenses brigando pelo acesso; confira horário

A Série D do Campeonato Brasileiro tem início neste domingo (17) com três cearenses brigando pelo acesso de divisão. Crato, Icasa e Pacajus são os representantes locais na competição. Na rodada de estreia, 30 partidas movimentam os oito grupos da 4ª divisão.

Crato e Icasa preenchem o Grupo A3, enquanto o Pacajus figura no Grupo A2. Vale pontuar que as equipes da região Nordeste e Norte integram os mesmos grupos, assim como os times da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A competição nacional reunirá equipes tradicionais do país, como Paraná, Santa Cruz e Oeste, além de times em ascenção, como Nova Venécia, Atlético-BA e Portuguesa-RJ.

Confrontos da 1ª rodada da Série D

Castanhal x Moto Club - 15h

São Paulo Crystal x Afogados - 15h

Ceilândia x Costa Rica-MS - 15h

Nova Iguaçu x Cianorte - 15h

Pérolas Negras x Santo André - 15h

Aimoré x Marcílio Dias - 15h

Juventude Samas x Fluminense-PI - 15h30

Iporá x Operário VG - 15h30

São Raimundo-AM x São Raimundo-RR - 16h

4 de Julho x Pacajus - 16h

Tocantinópolis x Tuna Luso - 16h

América-RN x Sousa-PB - 16h

Retrô x Crato - 16h

Icasa x Globo-RN - 16h

Lagarto x Santa Cruz - 16h

Juazeirense x CSE - 16h

ASA x Atlético-BA - 16h

Jacuipense x Sergipe - 16h

Ação-MT x Grêmio Anápolis - 16h

Anápolis x Brasiliense - 16h

Nova Venécia x Bahia de Feira - 16h

Caldense x Inter de Limeira - 16h

Oeste x Paraná - 16h

São Bernardo x Portuguesa-RJ - 16h

Juventus-SC x São Luiz - 16h

FC Cascavel x Próspera - 16h

Ferroviária x URT - 17h

Pouso Alegre x Real Noroeste - 17h30

Náutico-RR x Porto Velho - 18h

Humaitá x Amazonas - 18h

Situação dos clubes cearenses

Os clubes cearenses chegam para buscar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O Icasa, por exemplo, terá o retorno da Arena Romeirão como trunfo e buscará retomar o bom momento de outras épocas atuando em Juazeiro do Norte. O Crato, por sua vez, vive situação complicada após ser suspenso do Campeonato Cearense por suspeita de manipulação de resultados.

A equipe do Pacajus chega para à Série D após viver bom momento no Campeonato Cearense, chegando às quartas de final, sendo eliminado pelo Fortaleza.