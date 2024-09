Hulk revela desejo de jogar por clube nordestino e elogia Fortaleza: 'time que eu tiro o chapéu'

Hulk, atacante do Atlético-MG, concedeu uma entrevista ao ge e revelou o desejo de disputar uma partida por um clube do futebol nordestino. O jogador de 38 anos, natural de Campina Grande (PB), aproveitou a ocasião para elogiar o Fortaleza.

“O Fortaleza é um time que eu tiro o chapéu. Desde que cheguei aqui, é um time que está sempre batendo lá em cima. Chegou na final da Sul-Americana, merece muito respeito, muito bem organizado”, disse Hulk.

Legenda: O atacante Hulk anotou um dos gols do Atlético-MG na goleada diante do Fortaleza, no Estádio Mineirão, pela semifinal da Copa do Brasil Foto: Pedro Souza / Atlético

Apesar dos elogios ao Tricolor do Pici, Hulk deseja atuar por outra equipe. Ele sonha em disputar um jogo festivo com a camisa do Treze, clube da sua cidade natal. “Ficaria muito feliz, minha cidade. Fazer um jogo festivo com o Treze seria muito bacana”, afirmou.

Na atual temporada, Hulk soma 36 jogos, 15 gols e sete assistências com a camisa do Atlético-MG. Ele acumula ainda passagens por times do futebol japonês, do futebol português, do futebol russo e do futebol chinês, além da Seleção Brasileira.