Horizonte vence Santa Cruz por 2x0 no Domingão e se mantém no G4 do Grupo A3 da Série D

O Horizonte venceu o Santa Cruz/PE por 2x0 no estádio Domingão na tarde deste domingo pela 13ª rodada do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols do Galo do Tabuleiro foram marcados Claudivan, aos 39 e Betinho, aos 45 do 1º tempo.

Com o resultado, o time cearense se mantém no G4 com 17 pontos, enquanto o Santa Cruz, já classificado, está em 4º com 24.

Só depende de sí

Na última rodada, o Horizonte só depende de sí para avançar. O time visita o América/RN - líder e já classificado - na Arena das Dunas, no domingo (27), às 16 horas.

Se o Horizonte vencer, garante vaga, desde que mantenha a vantagem no saldo para o Ferroviário, que hoje é de (-1 a -4). Se empatar, o Ferroviário não pode vencer seu jogo. Se perder, dependerá de tropeços de Ferroviário contra o Central e Sousa que enfrenta o Santa Cruz/RN na Paraíba.