Guto lamenta derrota do Ceará na final da Copa do Nordeste: “sair de cabeça erguida”

O Ceará perdeu o título da Copa do Nordeste para o Bahia nos pênaltis neste sábado (8), na Arena Castelão. Após derrota por 2 a 1 no tempo normal, o Vovô foi superado nas penalidades: 4 a 2. O técnico Guto Ferreira lamentou o resultado e parabenizou o adversário.

"Eu acho que foi uma campanha perdida nos detalhes, os detalhes dessa partida. Nós tivemos erros, outros que não foram nossos, então teve mérito do Bahia que conseguiu aproveitar os momentos e fez os gols. Nós fomos buscar o resultado adverso, conseguimos levar aos pênaltis e não tivemos a felicidade nos pênaltis, parabéns para o Bahia. A nossa equipe tem que sair de cabeça erguida, essa foi a primeira competição do ano, a gente segue com campanhas positivas”, explicou.

Em campo, os visitantes abriram dois gols de diferença com Rodriguinho, em penalidade, e Gilberto. Aos 38 do 2º tempo, Jael diminuiu o placar. Pelo regulamento, como tinha vencido na ida por 1 a 0, o Ceará levou a decisão para a marca do gol.

Legenda: Ceará e Bahia protagonizaram uma partida muito disputada na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

"O futebol é detalhe o tempo todo, um detalhe nos deu a vitória na ida e, hoje, tivemos erros que nos conduziram para a derrota, então a gente tem que ficar atento, as conquistas são sempre nos 90 minutos, a luta é intensa, sempre buscando o melhor. Se você não ficar buscando situações que não te empurrem para frente não vai conduzir as vitórias. É muito difícil, dois jogos equilibrados, detalhe acabou fazendo a gente levar os gols, detalhes que não foram nossos, de interpretação”, justificou.

Com o encerramento da Copa do Nordeste, o Ceará se concentra na Sul-Americana. Líder do Grupo C, com cinco pontos, o time encara o Arsenal de Sarandí na quarta (12), às 19h15, no Castelão.