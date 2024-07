Gustavo 'Bala Loka': entenda origem do apelido do ciclista classificado para final das Olimpíadas

Gustavo Batista de Oliveira, mais conhecido como Bala Loka, conquistou o carinho do público e viralizou nas redes sociais ao disputar o torneio de ciclismo BMX freestyle dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A classificação do brasileiro para a final nesta terça-feira (30), além da admiração, também levantou a curiosidade sobre a origem do apelido "Bala Loka".

Em entrevista à TV Globo em 2022, o atleta explicou que o vulgo surgiu ainda na infância, por conta de um acidente que sofreu em uma pista de terra, com uma bicicleta comprada no ferro-velho. O BMX dirt jump é uma modalidade praticada em rampas de terra que permitem manobras radicais com pequenas bikes.

Nascido em Carapicuíba (SP), ele começou a competir aos 7 anos, quando deu as primeiras pedaladas. O apelido caiu no gosto da família e dos amigos do atleta, enquanto ele estava aprendendo e se arriscando nas manobras.

"Pulei a rampa, passei por ela, cai no chão e me machuquei. Acordei no carro do meu pai com ele jogando água em mim. Lembro do Overall falando bala, o bala louca. E ficou para sempre", revelou Gustavo Bala Loka.

Veja também Jogada Inédito! Brasil conquista medalha de bronze por equipes na ginástica artística nas Olimpíadas 2024 Jogada Olimpíadas 2024: Carol Solberg e Bárbara Seixas vencem mais uma no vôlei de praia

O paulista relembrou ainda as dificuldades do início da carreira e a importância do apoio do pai para se tornar um atleta.

"Meu pai me levou em um evento. Vi a galera se divertindo, não tinha Olimpíadas ainda. Tinham competições, mas só por pura diversão e por amor ao esporte. Com 7 anos de idade, eu fiquei vidrado com aquilo. Desde lá iniciei o esporte. Não tinha bike de aro 16, como precisava. Tinha lá fora, mas importar seria muito caro, fora do nosso orçamento. Nisso, meu pai, indo para casa, passou em um ferro-velho, viu a bike, comprou e a montou com peças de BMX", afirmou.

Atualmente, Gustavo Bala Loka é o maior nome da modalidade no Brasil. Ele conquistou medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos de 2022, bronze inédito nos Jogos Pan-Americanos 2023, dois top-10 em etapas da Copa do Mundo e outro top-10 no Mundial da modalidade, todas em 2023.

O brasileiro é o 8º colocado no ranking internacional do ciclismo BMX freestyle na categoria park.