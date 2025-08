Guarany de Sobral e Crateús conquistam acesso para a Série B do Cearense

Guarany de Sobral e Crateús estão na Série B do Campeonato Cearense de 2026. As duas equipes conquistaram seus acessos no último sábado (2), após o fim da 1ª Fase da Série C.

Legenda: Classificação final da 1ª Fase da Série C Foto: Reprodução / FCF

O tradicional Cacique do Vale empatou sem gols com o Limoeiro no Bandeirão, fora de casa, e comemorou o acesso.

O Guarany, que iniciou a rodada em 3º, contou com a derrota do Vila Real, também de Sobral, por 1x0 para o Crateús, em partida disputada no Junco, em Sobral..

O Guerreiro do Poty também subiu com o resultado, terminando a 1ª Fase na liderança.

Legenda: O Crateús venceu o Vila Real fora de casa e conquistou o acesso Foto: @lucasemanuelfotografo / FCF

Datas da Finais da Série C

Assim, as duas equipes estão na segundona do ano que vem e decidirão a Série C em dois jogos, nos dias 9 e 16 de agosto. Pelo critério de melhor campanha, o Crateús decide em casa, no Jumelão, e o jogo de ida será no Junco, em Sobral.