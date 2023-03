Governo, Fortaleza e Ceará realizam ação de combate à violência contra a mulher no Clássico-Rei

O Governo do Ceará lançou a campanha “#EuTôNaDefesa” com o propósito de educar ambientes historicamente masculinos sobre o combate à violência contra a mulher. O primeiro ato ocorreu neste domingo (5), durante o Clássico-Rei na Arena Castelão, válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

A ação é coordenada pela Secretaria das Mulheres, comandada pela vice-governadora Jade Romero. O movimento tem parceria com as diretorias de Fortaleza e Ceará.

Jade Romero Vice-Governadora do Ceará “Essa ação no estádio se mostra ainda mais importante porque pesquisas mostram que, em dias de jogos, infelizmente, aumenta essa violência. Então é importante que possamos estar unidos, homens e mulheres nessa pauta, que é uma pauta da sociedade”.

Com foco no ambiente digital, a escalação dos times chegou às redes sociais com todos os jogadores em posição de defesa, com a hashtag da campanha: #EuTôNaDefesa.

A segunda etapa ocorre no gramado com os atletas carregando uma faixa com a frase: “Vamos jogar juntos na defesa. Diga não à violência contra a mulher”. Na camisa, o número 180, que acolhe denúncias. Durante o jogo, os capitães terão uma braçadeira lilás com o número 180 grafado.