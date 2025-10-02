Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Gastón Ávila lamenta derrota do Fortaleza no Castelão, mas afirma: 'Fizemos um bom jogo'

Zagueiro foi titular na derrota do Fortaleza por 2 a 0 para o São Paulo

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 22:50)
Jogada
Legenda: Zagueiro, que vem sendo titular absoluto desde a chegada de Palermo, elogiou desempenho da equipe
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Gastón Ávila, zagueiro do Fortaleza, avaliou a postura do Leão na derrota para o São Paulo por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (2), na Arena Castelão. Na avaliação do jogador argentino, o time jogou bem, apesar de mais uma derrota na Série A.

"Acho que fizemos um bom jogo. Isso é futebol. Um comete erro e sai um gol. Isso continua. Temos de seguir lutando. Temos de seguir crescendo. Estamos mais unidos do que nunca. Temos que acreditar na gente, que sempre estamos juntos. Temos de seguir lutando, partida a partida, rodada a rodada."

Com o resultado, o Fortaleza permance nos 21 pontos em 25 rodadas disputadas até o momento na Série A do Brasileirão 2025. A equipe comandada pelo técnico Martín Palermo segue afundado na vice-lanterna na tabela, vendo que a distância para sair da zona de rebaixamento aumentar para sete pontos.

O Tricolor do Pici volta a campo no próximo domingo (5), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, quando enfrenta o Juventude, em jogo válido pela 27ª rodada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

* Sob supervisão de Vladimir Marques

 

Assuntos Relacionados
Foto de Gastón Ávila, zagueiro do Fortaleza lamenta a derrota mas afirma

Jogada

Gastón Ávila lamenta derrota do Fortaleza no Castelão, mas afirma: 'Fizemos um bom jogo'

Zagueiro foi titular na derrota do Fortaleza por 2 a 0 para o São Paulo

Ian Laurindo* Há 1 hora
Foto de Após rodada ruim, distância para sair do Z-4 aumenta para o Fortaleza; veja classificação

Jogada

Após rodada ruim, distância para sair do Z-4 aumenta para o Fortaleza; veja classificação

Leão poderia encurtar a diferença para quatro pontos mas perdeu para o São Paulo

Ian Laurindo* Há 2 horas
Foto de Ferroviário eliminina Ceará e avança para final do Campeonato Cearense sub-20

Jogada

Ferroviário elimina o Ceará e avança para a final do Campeonato Cearense sub-20

Com brilho de goleiro, Ferrão vai disputar final do torneio contra o Fortaleza

Ian Laurindo* Há 2 horas

Jogada

Com um a mais, Fortaleza perde para o São Paulo no Castelão e afunda no Z4 da Série A

Tricolor jogou com um jogador a mais desde o 21 do 1º tempo, mas não evitou a dura derrota em casa

Vladimir Marques Há 2 horas
Erik e Matheus Bahia em duelo entre Vitória e Ceará

Jogada

Matheus Bahia lamenta derrota do Ceará para o Vitória: 'Não era nosso dia'

Equipes se enfrentaram nesta quinta-feira, no Barradão

Crisneive Silveira Há 2 horas
jogadores

Jogada

Fora de casa, Ceará é batido pelo Vitória e freia na tabela da Série A

Equipes se enfrentaram no Barradão

Redação Há 2 horas