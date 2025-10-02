Gastón Ávila lamenta derrota do Fortaleza no Castelão, mas afirma: 'Fizemos um bom jogo'

Gastón Ávila, zagueiro do Fortaleza, avaliou a postura do Leão na derrota para o São Paulo por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (2), na Arena Castelão. Na avaliação do jogador argentino, o time jogou bem, apesar de mais uma derrota na Série A.

"Acho que fizemos um bom jogo. Isso é futebol. Um comete erro e sai um gol. Isso continua. Temos de seguir lutando. Temos de seguir crescendo. Estamos mais unidos do que nunca. Temos que acreditar na gente, que sempre estamos juntos. Temos de seguir lutando, partida a partida, rodada a rodada."

Com o resultado, o Fortaleza permance nos 21 pontos em 25 rodadas disputadas até o momento na Série A do Brasileirão 2025. A equipe comandada pelo técnico Martín Palermo segue afundado na vice-lanterna na tabela, vendo que a distância para sair da zona de rebaixamento aumentar para sete pontos.

O Tricolor do Pici volta a campo no próximo domingo (5), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, quando enfrenta o Juventude, em jogo válido pela 27ª rodada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

* Sob supervisão de Vladimir Marques