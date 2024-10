Galvão Bueno detona Seleção Brasileira após Eliminatórias contra Chile: 'Não tem qualidade'

A Seleção chegou a estar em sétimo lugar quando estava perdendo de 1 a 0 para o Chile. Ela agora fecha o primeiro turno na quarta posição. Sabe o que significa isso? A verdade absoluta: a seleção brasileira não é boa. Não tem qualidade compatível com a história do futebol brasileiro. O quarto lugar é o lugar do Brasil na América do Sul hoje, atrás de Argentina, Uruguai e Colômbia. A Copa América mostrou e as Eliminatórias estão mostrando isso. Está atrás em qualidade e competência.

Galvão Bueno Narrador esportivo