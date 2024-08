Gabriel Braga x Timur Khizriev: confira horário, onde assistir e card completo do evento

O lutador brasileiro Gabriel Braga disputará, nesta sexta-feira (23), a última etapa das semifinais da temporada 2024 da Professional Fighters League (PFL), contra o lutador russo Timur Khizriev, em Washington, nos Estados Unidos. Na luta, que deve acontecer a partir das 20h30, esta em jogo uma vaga na decisão do torneio. O vencedor da final conquistará o prêmio de US$1 milhão.

Vice-campeão no último ano, o pugilista brasileiro passou por momentos difíceis no início deste ano, quando seu pai e treinador, Diego Braga, foi assassinado no Rio de Janeiro. Segundo Gabriel, a tragédia mudou a forma em que ele enxergava a competição. O prêmio milionário dado ao campeão da PFL agora não é a meta, é a consequência apenas de algo maior. Em 2023, Gabriel perdeu a decisão para o peruano Jesus Pinedo.

"Ano passado fui um pouco ambicioso em querer chegar na final buscando isso. Hoje já estou com outra mentalidade. Hoje estou indo buscar a minha honra e aquele cinturão que deixei (no ano passado). Acho que o dinheiro que vier vai ser consequência disso tudo (...). No meu foco nada atrapalha, sou muito focado, só que ficar pensando muito nesse dinheiro acredito que não foi legal. Ele tem que ser só a consequência do seu trabalho mesmo. O que estou indo buscar é aquele cinturão", disse o lutador em entrevista ao Combate.

ONDE ASSISTIR

As lutras serão transmitidas por: Sportv 3, Combate e YouTube (Combate).

CARD COMPLETO

CARD DO EVENTO

Peso-pena: Brendan Loughnane x Kai Kamaka

Peso-meio-médio: Magomed Umalatov x Neiman Gracie

Peso-pena: Gabriel Braga x Timur Khizriev

Peso-meio-médio: Shamil Musaev x Murad Ramazanov

CARD PRELIMINAR

Peso-meio-médio: Ray Cooper III x Mukhamed Berkhamov

Peso-pena: Tyler Diamond x Enrique Barzola

Peso-pena: Jesse Stirn x Jose Perez

Peso-pesado: Maxwell Djantou Nana x Kent Mafileo

Peso-meio-médio: Shido Boris Esperanca x Tyler Hill