Futsal do Fortaleza só vai seguir se time encontrar investidores, afirma presidente Rolim Machado

O presidente do Fortaleza, Rolim Machado, revelou em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste que o time profissional de futsal do clube só permanecerá se houver investimento da parte de patrocinadores interessados em bancar o projeto.

Se esses investidores vierem, se juntarem com a Santana, a gente continua com o grande time de futsal. Qualquer tipo de esporte que não seja o esporte do campo tem que ter patrocinador. O Fortaleza não vai investir dinheiro se não for através de patrocinadores. O dinheiro do sócio torcedor, o dinheiro do Fortaleza arrecadar vai ser investido em infraestrutura, em estrutura do clube, investimento para o futuro do clube. Rolim Machado Presidente do Fortaleza

Legenda: Rolim Machado, presidente do Fortaleza Foto: Davi Rocha/SVM

O Diário do Nordeste apurou que o projeto do futsal deve permanecer ativo, mas que as negociações do Fortaleza com os patrocinadores e mantenedores ainda estão em andamento. O clube busca ampliar o contrato com a Santana Têxtil, mas também mantém outras negociações neste momento.

“Nós temos uma camisa bonita, pesada, conhecida. É a hora do investidor chegar e dar valor a essa camisa também fora dos gramados. Dar valor também a essa camisa na quadra. A gente espera que os investidores venham. A nossa diretoria está aqui aberta para conversar”, completou Rolim Machado.

Nos últimos dias, o projeto de futsal do Fortaleza tem sido alvo de polêmicas e questionamentos por parte de torcedores do clube. O ala-esquerdo Jackson Samurai se despediu do time em suas redes sociais nesta quinta-feira (16) com um desabafo, lamentando a proposta que recebeu para renovar contrato e citando a indefinição pela continuidade do projeto do futsal no clube pela nova gestão.