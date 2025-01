Jackson revela luta de atletas para evitar fim do Fortaleza Futsal e desabafa ao deixar o clube: 'desrespeitoso'

O Ala-Esquerdo Jackson Samurai se despediu do Fortaleza Futsal em suas redes sociais nesta quinta-feira (16) com um desabafo. Campeão Brasileiro de Futsal pelo clube, Jackson lamentou a proposta que recebeu para renovar contrato. Ele citou a indefinição pela continuidade do projeto do Futsal no clube pela nova gestão para desabafar.

"Os boatos do fim do Fortaleza Futsal começaram em meados de janeiro, fui pego de surpresa, fiquei apreensivo, mas seguro pelo trabalho realizado. Mas nada disso conta no mundo corporativo, no clubismo. A gestão mudou e claramente não vê pessoas e nem a história recente que eternizamos. Após insistência dos atletas, paciência e disponibilidade (um pouco de polêmica) reavivaram o projeto Fortaleza Futsal. Aparentemente. Recebi uma nova proposta pra permanecer, INDECENTE. Foi imoral, desonroso, desrespeitoso e pequeno. Não foi só comigo, não será o primeiro e nem o último Clube a agir dessa forma vergonhosa. Às margens de fevereiro, com famílias, com crianças, com kms de distância de casa".

Ele também destacou os feitos pelo clube e que sai de cabeça erguida:

"2024 foi um ano irretocável para o Fortaleza Futsal, promissor e vitorioso em três das competições que disputou. Erguemos a taça do primeiro Campeonato Brasileiro de Futsal. Não tenho dúvidas do quanto contribuí pra cada passo alcançado, fui profissional como sempre e servi o melhor futsal que pude por essa camisa tricolor. Hoje, 16 de janeiro de 2025, campeão brasileiro de futsal pelo Fortaleza, me despeço de cabeça erguida, com a certeza de que, do outro lado, não se pode afirmar o mesmo".

Em 38 jogos na temporada, Jackson marcou 20 gols.

Carreira de Jackson

Gaúcho de Não-Me-Toque, foi eleito o melhor ala esquerdo da Liga Nacional em 2015 e em 2017. Ele soma passagens por equipes como Atlântico-RS, Corinthians, Santos, Intelli-SP e Joinville-SC, além das constantes convocações para a Seleção Brasileira de Futsal.

Jackson Samurai é Bicampeão da Liga Nacional. O currículo também apresenta títulos estaduais, da Taça Brasil de Clubes, da Superliga e Supercopa de Futsal. Pela Seleção Brasileira, destaque para o Tricampeonato da Copa América, para o Bicampeonato do Grand Prix Internacional e para o Tetracampeonato Sul-Americano.

