Filho do Tite chama a atenção durante jogos do Brasil; conheça Matheus Bachi

No jogo do Brasil contra a Suécia na semana passada e, novamente, nesta segunda-feira (5), contra a Coreia do Sul, uma pessoa chamou atenção das redes sociais na hora da comemoração dos gols. Foi Matheus Bachi, filho do técnico Tite, que apareceu nas filmagens das transmissão dos jogos.

O auxiliar técnico da seleção brasileira foi tido como galã por algumas pessoas na internet e teve sua beleza elogiada. Além de trabalhar para a seleção, Bachi é casado com a influencer Fernanda da Silva Bachi e também atua como influenciador, tendo 234 mil seguidores.

Legenda: Matheus é casado com a influenciadora Fernanda da Silva Bachi e publica fotos com ela nas redes sociais Foto: Reprodução/ Instagram

Matheus tem 33 anos e é o filho mais velho de Tite, do relacionamento do técnico com Rosmari Rizzi Bacchi. Ele trabalha junto com o pai desde 2015, quando foi chamado para integrar a comissão técnica do Corinthians.

Ele trabalha com a seleção brasileira desde o momento em que Tite assumiu a liderança do time, o que foi visto por alguns como nepotismo. Tite negou essa versão.

"É inevitável. Eu e ele temos uma situação muito tranquila. Ele vai carregar com ele o peso do pai que tem e eu o do filho. É impossível médico ter filho médico bom? E o músico ter filho músico bom? O Matheus é bom para c…, não é pouco bom, não, ele é muito bom", disse na época da convocação em entrevista à "Placar"

Matheus fica voltado a cuidar das bolas paradas, indica o posicionamento dos jogadores em lances ofensivos e defensivos e discute com o pai jogadas ensaiadas.