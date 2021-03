Futebol cearense se torna um dos protagonistas nacionais em 2021

A cada temporada, um novo estágio. O futebol cearense deixou o ostracismo nos últimos anos e está prestes a atingir um patamar a mais de representatividade nacional: ser um dos protagonistas. O Estado chega em 2021 consolidado entre os maiores centros do Brasil, seja por títulos, força da torcida ou desempenho dentro de campo.

A chancela será confirmada no dia 8 de março, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá divulgar os rankings de clubes e federações. Há expectativa de que seja a primeira vez na história com dois times locais no top-20: Ceará e Fortaleza.

O feito legitima a potência emergente da terra alencarina. Os arquirrivais estarão na Série A pela terceira vez consecutiva - algo inédito na era dos pontos corridos. No retrospecto dos últimos 30 anos, ficaram na Série A em 10 oportunidades, das quais quatro foram nos anos mais recentes.

O crescimento é acompanhado de maiores investimentos no elenco e em estrutura, além dos resultados esportivos, rompidos a cada campanha. Em 2019, por exemplo, o Leão foi campeão da Copa do Nordeste e se garantiu na Copa Sul-Americana.

Na atual edição, o Vovô ficou com os dois méritos e a melhor classificação de um nordestino ao término do Brasileirão: 11º colocado, com 52 pontos, o recorde do próprio time alvinegro.

Por isso, o momento é de êxtase. Apesar da pandemia de Covid-19, os times seguiram em rota de desenvolvimento: encerraram as campanhas com projeções orçamentárias milionárias.

Reflexo na Série A

Legenda: Ceará e Fortaleza apresentaram destaques individuais no Campeonato Brasileiro de 2020 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O patamar tem impacto imediato na participação do principal campeonato de futebol do País. Em 2021, com Ceará e Fortaleza, o Estado será o 3º com mais representantes dentre todas as unidades federativas presentes na Série A.

O número é o mesmo registrado por Rio de Janeiro (Flamengo e Fluminense) e Minas Gerais (Atlético-MG e América-MG), dois polos do esporte nacional. A equidade é simbólica e pode externar a fase atual, mesmo que Vovô e Leão apresentem menores receitas.

Regiões garantidas na Série A de 2021

São Paulo: 5 (Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo)

Rio Grande do Sul: 3 (Grêmio, Internacional e Juventude)

Rio de Janeiro: 2 (Flamengo e Fluminense)

Ceará: 2 (Ceará e Fortaleza)

Minas Gerais: 2 (América-MG e Atlético-MG)

Bahia: 1 (Bahia)

Goiás: 1 (Atlético-GO)

Mato Grosso: 1 (Cuiabá)

Paraná: 1 (Athletico-PR)

Pernambuco: 1 (Sport)

Santa Catarina: 1 (Chapecoense)

Dentre as federações, a de maior representatividade é a paulista, com cinco: Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Assim, no âmbito regional, o futebol cearense mantém a hegemonia do Nordeste. Será a segunda temporada consecutiva em que aparece na frente, superando dessa vez Bahia (Bahia) e Pernambuco (Sport), cada um com apenas uma equipe participante no campeonato.

Vale ressaltar que Botafogo-RJ, Coritiba-PR, Goiás-GO e Vasco-RJ foram rebaixados na atual edição do Brasileirão. Os demais estados representados na próxima competição são: Goiás (Atlético-GO), Mato Grosso (Cuiabá), Paraná (Athletico-PR), e Santa Catarina (Chapecoense).

Ranking nacional

Legenda: Ceará e Fortaleza são os principais representantes estaduais na elite nacional Foto: Camila Lima / SVM

Em cálculos realizados pelo Futebol Maranhão, portal que acompanha as pontuações da CBF, o melhor cearense na tabela das equipes nacionais é o Ceará. Com campanha história no Brasileirão, título invicto da Copa do Nordeste e as quartas de final da Copa do Brasil, o Vovô deve somar 9128 pontos, ocupando a 14ª colocação.

O Fortaleza surge quatro posições atrás, em 18º. Com 8.086, colhe os frutos de participação na 1ª fase da Copa Sul-Americana, das oitavas da Copa do Brasil, da permanência na Série A e da conquista do Campeonato Cearense.

A dupla se mantém na frente de equipes como Sport, Atlético-GO, Goiás, Bragantino e Vitória. O top-20, segundo o grupo estatístico, será: Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Athletico-PR, Santos, Corinthians, São Paulo, Atlético-MG, Cruzeiro, Bahia, Fluminense, Botafogo, Ceará, Chapecoense, Vasco, América-MG, Fortaleza, Atlético-GO e Sport.

A estimativa ainda será acrescida dos pontos da final da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio disputam o título, com partidas realizadas no dia 28 de fevereiro e 7 de março.

Legenda: Parcial do ranking de clubes da CBF de 2021 Foto: arquivo / Futebol Maranhão

Representatividade

No fim, a conjuntura apresentada serve também para abrir espaço à Federação Cearense de Futebol (FCF). Alavancada pelas recentes conquistas - títulos da Série D (Ferroviário), da Série B (Fortaleza) e acesso à Série C (Floresta) - a unidade deve ultrapassar as demais da região e garantir mais vagas distribuídas dentre os clubes do território cearense.

O primeiro feito projetado para 2021 será a participação do Caucaia na 4ª divisão nacional. Em contato anterior com o Diário do Nordeste, o presidente da FCF, Mauro Carmélio, confia na situação.

Legenda: A Arena Castelão é o maior palco esportivo do esporte cearense Foto: divulgação

"Aguardo posição oficial do ranking nacional da CBF, mas temos essa expectativa extraoficial. Esse ranking é divulgado oficialmente após o encerramento da temporada. Temos nossos cálculos e tudo leva a crer que o trabalho de progresso da Federação nesses últimos 10 anos levará mais uma vaga ao futebol cearense", destacou o dirigente.

A Raposa Metropolitana herdaria a oportunidade por ter terminado o Estadual na 6ª posição. Uma subida no ranking também deixaria o Estado com uma vaga a mais na Copa do Nordeste de 2022. A tendência, pelos resultados esportivos, é ultrapassar a Federação Pernambucana.