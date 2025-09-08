Fortaleza x Vitória: mais de 14 mil torcedores confirmam presença em duelo da Série A

Mais de 14 mil torcedores confirmaram presença no duelo do Fortaleza contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, válido pela 23ª rodada da competição. O Tricolor do Pici divulgou a parcial nesta segunda-feira (8).

Ao todo, são 14.765 pessoas confirmadas no confronto. Foram 3.290 ingressos vendidos e 10.845 check-ins realizados. O Tricolor fez promoção de ingressos, com valor a partir de R$10. Veja mais detalhes aqui. O confronto marcará também a estreia de Martín Palermo como novo técnico da equipe cearense.

As equipes se enfrentam no próximo sábado (13), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão. O Tricolor do Pici é o 19º na tabela, com 15 ponto somados. Já o Leão da Barra tem 22 e está duas posições acima.