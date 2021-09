Fortaleza x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Chegou o dia que a torcida tricolor tanto esperava. Depois de 20 dias do bom resultado do jogo de ida em 2 a 2 no Morumbi, o Tricolor de Aço entra em campo nesta quarta-feira (15) contra o São Paulo no Castelão às 21h30 para fazer história na Copa do Brasil. Afinal, o Leão pode chegar às semifinais da competição pela 1ª vez, estar entre os 4 melhores da competição e sonhar com o título.

Ao arrancar o empate em 2 a 2 após estar perdendo por dois a zero no Morumbi no jogo do dia 25, o Tricolor de Aço chega em boa situação para o confronto, precisando de uma vitória simples para avançar. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, já que não há critério de gols fora de casa.

E uma classificação diante do gigante São Paulo no "jogo do ano" pode representar uma retomada para o Tricolor. Isso porque, o momento do time não é dos melhores, não vencendo há 6 jogos, sendo duas derrotas seguidas na Série A, contra Bahia (4x2) e Atlético Mineiro (2x0). A campanha na Série A é ótima, na 4º colocação com 33 pontos, mas o desempenho da equipe leonina caiu demais.

O meio-campista Lucas Crispim revelou o desejo de fazer história com a camisa leonina e garantiu que o elenco tricolor está "focado e obcecado" em garantir a vaga na semifinal.

"Sabemos da responsabilidade que temos pela frente. Sabemos do poder dessa classificação. E é claro, pensando no time, não somente em questão financeira, sabemos que faremos história caso nos classifiquemos às semifinais. E é isso que esse grupo quer. Queremos fazer história. Estamos demonstrando isso desde o início do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser outra competição, mas não muda nada o nosso pensamento, foco. Estamos focados, obcecados em garantir essa vaga".

Adaptação

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o técnico Juan Pablo Vojvoda admitiu que as equipes conhecem mais a forma de jogar do clube e falou em adaptação:

"Os adversários já conhecem nossa forma de jogar, temos que nos adaptar também às circunstâncias que vamos enfrentar. Mas sempre que começo um projeto, imagino o melhor. Quero sempre ganhar. Sempre imagino o melhor que pode passar em cada partida, tomando sempre os cuidados com as qualidades do rival", disse ele.

Legenda: O técnico Juan Pablo Vojvoda comanda uma temporada marcante no Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Para a partida, O treinador leonino não terá dois jogadores que foram titulares na última partida, contra o Atlético-MG. O zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima já atuaram na competição por Botafogo/RJ e Palmeiras, respectivamente e nao podem jogar.

Outro que deve ser desfalque é o volante Felipe, que não jogou no último domingo (12) por entorse no tornozelo.

Pressão

O São Paulo vive um momento de pressão na temporada. A Copa do Brasil é a prioridade no clube, já que na Série A, o Tricolor está longe da disputa do título, lutando para não cair, em 16º com 22 pontos. E uma eliminação na competição mata-mata deixaria o time paulista apenas com a Série A para jogar até o fim do ano, e sem grandes objetivos.

Legenda: O meia Benítez deve ser titular diante do Fortaleza Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Eder e Benítez treinaram entre os titulares na terça-feira, no CT da Barra Funda, e devem ser as novidades para a partida no Castelão. Arboleda também retorna à equipe depois de se recuperar da lesão na coxa esquerda.

Com essa formação, Luan perde a vaga no meio de campo, enquanto Luciano vai para o banco de reservas no ataque.

Em contrapartida, o técnico Crespo continua sofrendo com desfalques: Marquinhos, Orejuela e William estão no departamento médico, além de Calleri e Gabriel, que não estão inscritos na Copa do Brasil.

Ficha Técnica

Fortaleza x São Paulo

Competição: Copa do Brasil - Quartas de Final / Volta

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 15/09/2021

Horário: 21h30

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, SporTV, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo - FIFA - RJ

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa - FIFA - RJ e Thiago Henrique Neto Correa Farinha - RJ

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Jackson e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Matheus Jussa, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

São Paulo

Tiago Volpi, Arboleda, Miranda, Léo; Igor Vinicius, Liziero, Nestor, Benítez e Reinaldo; Eder e Rigoni. Técnico. Hernán Crespo