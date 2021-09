Vojvoda comenta importância de jogo contra o São Paulo para o Fortaleza

O técnico Vojvoda vem realizando um trabalho excelente no Fortaleza, com campanhas destacadas na Série A e Copa do Brasil. Se no Brasileirão o clube está no G4 após 20 rodadas com 33 pontos, já realizando uma campanha histórica, na Copa do Brasil o treinador argentino, com menos de 5 meses de trabalho, está perto de um feito inédito na história tricolor: levá-lo a semifinal da competição.

Para isso, o Tricolor de Aço precisa superar o São Paulo nesta quarta-feira (15), às 21 horas no Castelão. Uma vitória simples classifica o Fortaleza e um novo empate após o 2 a 2 a ida no Morumbi, leva a decisão para os pênaltis.

E Vojvoda afirma que a partida é muito importante para ele e para o clube, em entrevista exclusiva do Diário do Nordeste.

"Muito (vale muito), como todos os jogos de Copa. São sempre muito importantes, pois vale classificação, partida de 180 minutos. Sabemos, somos conscientes que a partida muito importante a de quarta, contra o São Paulo", disse ele.

Com Vojvoda, o Fortaleza eliminou o rival Ceará na 3ª Fase e o CRB na seguinte. Nas duas primeiras fases, o clube foi dirigido por Enderson Moreira, passando por Caxias e Ypiranga/RS.