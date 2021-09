Fortaleza tem sequência difícil, mas chance de fazer história na Copa do Brasil; veja premiação

O Fortaleza encara o momento de maior oscilação sob comando de Vojvoda. Ao todo, são seis partidas sem vitória, com duas derrotas seguidas na Série A. Tudo deve servir como reflexão, mas há chance de fazer história em 2021 e a primeira decisão é quarta-feira (15), pela Copa do Brasil.

A reação deve existir no confronto eliminatório. Após igualar a melhor campanha do clube no torneio, o grupo pode alcançar o ineditismo com uma vaga na semifinal. A tradição do São Paulo pesa, mas o Leão reúne elementos para ser competitivo.

VALOR EM DISPUTA NA COPA DO BRASIL

Semifinais: R$ 7,3 milhões

Vice-campeão: R$ 23 milhões

Campeão: R$ 56 milhões

Legenda: O Fortaleza enfrentou o São Paulo duas vezes em 2021, somando uma vitória e um empate Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O fato casa também é um aspecto positivo, além do retrospecto contra o adversário no ano: no Morumbi, venceu por 1x0 pelo Brasileirão e buscou empate de 2x2 na Copa do Brasil no jogo de ida.

A longo prazo, o primeiro embate de uma sequência difícil. Os próximos dias reservam dois compromissos fora pelo Brasileirão, contra Internacional (19/9) e Sport (26/9). A missão é restabelecer a confiança para voltar a vencer. O roteiro ainda não acabou.