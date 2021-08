Fortaleza conquista milhões e iguala melhor campanha na Copa do Brasil; veja premiação total

O Fortaleza igualou um capítulo histórico do clube na Copa do Brasil e ainda embolsou uma receita milionária nesta quarta-feira (4). Ao eliminar o CRB, o time cearense atingiu pela segunda vez as quartas de final e faturou R$ 3,45 milhões em premiação.

No saldo, vaga no mata-mata e ganho no orçamento. Com a meta de chegar nas oitavas em 2021, supera o objetivo e fica entre os oito melhores do torneio.

Campanha do Fortaleza na Copa do Brasil de 2021:

1ª fase: Caxias-RS 0x1 Fortaleza (jogo único)

2ª fase: Fortaleza 1x0 Ypiranga-RS (jogo único)

3ª fase: Fortaleza 1x1 Ceará (ida) | Ceará 0x3 Fortaleza (volta)

Oitavas: Fortaleza 2x1 CRB (ida) | CRB 0x2 Fortaleza (volta)

Com o último resultado, o arrecadado na campanha da Copa do Brasil é de R$ 9,91 mi até o momento. Além de avançar no duelo nordestino, também superou Caxias-RS, Ypiranga-RS e Ceará.

No retrospecto, a única vez do clube nas quartas foi em 2001. Na época, venceu Sampaio Corrêa, Internacional e Bahia, mas perdeu para a Ponte Preta na etapa eliminatória. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda então repete a marca e tenta superar com uma disputa que vai render R$ 7,3 milhões ao classificado.

Campanha do Fortaleza na Copa do Brasil de 2001:

1ª fase: Sampaio Corrêa 0x2 Fortaleza (jogo único)

2ª fase: Fortaleza 1x0 Internacional (ida) | Internacional 0x0 Fortaleza (volta)

Oitavas: Bahia 0x0 Fortaleza (ida) | Fortaleza 3x0 Bahia (volta)

Quartas: Fortaleza 1x0 Ponte Preta (ida) | Ponte Preta 5x2 Fortaleza (volta)

O adversário do Fortaleza na próxima fase da Copa do Brasil será definido através de sorteio. A CBF aguarda a definição dos classificados para divulgar o horário do evento, que ocorre nesta sexta-feira (6).

CONFIRA PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL

VALOR SOMADO DO FORTALEZA

1ª fase (participação): R$ 990 mil

2ª fase: R$ 1,07 milhão

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Total: R$ 9,91 milhões

VALOR EM DISPUTA NA COPA DO BRASIL