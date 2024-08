Fortaleza x Rosario Central: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

É hora de decisão na Copa Sul-Americana! Fortaleza e Rosario Central decidem vaga nas quartas de final da competição nesta quarta-feira (21) na Arena Castelão. A bola vai rolar às 19h (horário de Brasília).

O confronto está em aberto, já que no jogo de ida na Argentina, o placar terminou empatado em 1x1 com gols de Marinho e Sandez.

Legenda: Equipes empataram em 1x1 no jogo de ida Foto: Matheus Amorim/FEC

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ser transmitida pelo canal fechado ESPN e no serviço de streaming Disney+. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e há 10 jogos sem perder na temporada, o Leão chega forte para avançar na Sul-Americana. O retrospecto tricolor em jogos como mandante também é positivo, são 19 jogos de invencibilidade e apenas duas derrotas no Castelão durante todo o ano.

Foco total no confronto de quarta-feira! 👊🦁



📸 Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/SxssVnqqlE — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) August 19, 2024

Além do bom momento, Vojvoda ainda deve contar com o retorno do artilheiro do time, Juan Martín Lucero, que se recuperou de um edema na coxa. Já Marinho e Calebe seguem fora por lesão. Com fadiga muscular na coxa, Emanuel Brítez é dúvida, mas a expectativa é que o zagueiro possa estar à disposição.

COMO CHEGA O ROSARIO CENTRAL

Em busca de quebrar a sequência invicta do Fortaleza e avançar no torneio internacional, o Rosario Central de Matías Lequi desembarcou na capital cearense com alguns desfalques importantes no plantel.

Suspenso, Campaz não pode atuar diante do Tricolor do Pici nesta quarta. Além dele, Marco Rúben segue no departamento médico e o atacante Módica sofreu uma lesão grave no último jogo da equipe pelo Campeonato Argentino, contra o Independiente. Na ocasião, o time foi a campo com apenas três titulares e perdeu por 1x0.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez (Kuscevic), Cardona, Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Rossetto, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero (Renato Kayzer). Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Carlos Quintana, Facundo Mallo e Sández; Ibarra, Mauricio Martínez e Jonathan Gómez; Lovera, Solari e Copetti. Treinador: Matías Lequi.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA x ROSARIO CENTRAL

Data: 21/08/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 19h00 (horário de Brasília)

Transmissão: ESPN, Diney+, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistente 1: Carlos Barreiro (URU)

Assistente 2: Agustín Berisso (URU)

Quarto árbitro: Anahí Fernandez (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)