Fortaleza x Cruzeiro: CBF divulga análise do VAR em lance de impedimento antes de pênalti

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou as imagens da atuação do VAR da partida entre Fortaleza e Cruzeiro. As equipes empataram em 1 a 1, na Arena Castelão, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O conteúdo traz o lance em que há um impedimento antes de uma penalidade. Outro possível pênalti também foi avaliado. A partida foi comandada pelo árbitro Bruno Mota Correia (RJ).

No primeiro lance, o VAR, comandado por Rodrigo Nunes de Sá (VAR - Fifa), avalia possível pênalti de Titi em Rafa Silva, do Cruzeiro. A arbitragem manda seguir o lance. Depois, ainda na mesma jogada, analisa a jogada em que a bola bate na mão de Tinga, do Fortaleza, após cabeceio de Matheus Pereira.

No entanto, na movimentação anterior, o VAR observa impedimento do camisa 10 do Cruzeiro e pede para avaliar o lance.

"Vou recomendar uma revisão para um possível penal. Mas estou checando uma possibilidade de impedimento. Mas você tem que ir na área de revisão", orientou o VAR.

Após traçar a linha para verificar o impedimento, que antecede a possível falta na área, o árbitro constata que Matheus Pereira está com o ombro a frente e registra o erro no movimento. "Você pode voltar para mim para deixar claro o impedimento?", disse o árbitro principal. A imagem é retomada e Bruno Mota decide: "Vou optar pelo impedimento."

O Fortaleza volta a campo neste domingo (20), quando enfrenta o Altos-PI em jogo das quartas de final da Copa do Nordeste.