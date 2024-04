Vojvoda elogia atuação de João Ricardo e Hércules, mas lamenta empate com o Cruzeiro: 'sabor amargo'

O técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou o resultado diante o Cruzeiro, em coletiva pós-jogo realizada na noite desta quarta-feira (17), na Arena Castelão. Para ele, o empate em 1 a 1 deixou um “sabor amargo" pelo momento em que o gol saiu, no fim do segundo tempo, e pelo Tricolor estar com um jogador a mais em campo. Apesar da atuação abaixo, o treinador exaltou a boa atuação do goleiro João Ricardo e do volante Hércules.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza “Tenho um sabor amargo de ter empatado essa partida, porque estávamos com uma vantagem, o adversário tinha um a menos. Mas é futebol. Não tivemos essa solidez nesses minutos, mas é futebol e acontecem essas coisas. Vamos corrigir e voltar fortes porque isso continua”

Apesar do empate não ter sido o resultado desejado, Vojvoda destacou mais uma boa atuação do goleiro João Ricardo e o bom retorno do volante Hércules, que marcou o gol do Leão no empate. Ao marcar diante da Raposa, o volante do Fortaleza somou o segundo gol desde que voltou de uma séria lesão no joelho, que o deixou afastado dos gramados por oito meses.

“Quando falo de um jogo equilibrado, é porque o adversário criou opções claras e o nosso goleiro João Ricardo respondeu. Ele trabalha bem para isso. Temos que reconhecer sua tarefa. É uma missão difícil e ele está respondendo. Quanto a Hércules, é um jogador que voltou a fazer gols. O rendimento dele está aumentando. E há outros jogadores que estão subindo de nível. Necessitamos deles para o funcionamento do time”, falou o treinador.

SEQUÊNCIA DE JOGOS

O técnico tricolor também não escondeu a insatisfação com a alteração no calendário do clube. A queixa é referente ao jogo contra o Altos, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste, que foi alterado para o dia 21 de abril (domingo), às 19h, na Arena Castelão. Isso fez com que a terceira partida do clube na Série A, contra o Bragantino, fosse adiada.

“É uma situação que temos que resolver. Agora todos os times vão jogar o Brasileirão e nós não vamos. Dificulta, é verdade. Depois Copa Sul-Americana e Copa do Brasil estão todos nas mesmas condições. Se joga Copa do Brasil, todos jogam. Se joga sul-americana, todos jogam. Não se suspende uma partida do brasileiro para disputar esses campeonatos. Mas é uma copa que é muito tradicional aqui no Nordeste e vamos jogar com a máxima responsabilidade, como sempre fizemos”, indagou.

