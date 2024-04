João Ricardo e Hércules evitam o pior para o Fortaleza em jogo marcado por falhas defensivas

O empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (17), foi péssimo para o Fortaleza. Mas, ainda sim, poderia ter sido pior. Só não foi graças a uma atuação espetacular do goleiro João Ricardo e o brilho de Hércules.

Os dois foram os melhores do Tricolor neste jogo. O camisa 35 marcou um belíssimo gol aos 18 minutos do 1º tempo, abrindo o placar e confirmando o quanto retornou bem depois da lesão - já são agora 2 gols marcados e 1 assistência em apenas 6 jogos. Além disso, teve atuação dinâmica sendo boa peça no meio de campo.

Já João Ricardo foi o grande nome do jogo, evitando que a Raposa chegasse à igualdade antes. Foram ao menos 4 defesas espetaculares e uma atuação digna de chamar atenção dos integrantes da Seleção Brasileira presentes no Castelão (o auxiliar técnico Pedro Sotero e o analista de desempenho Guilherme Lyra estiveram acompanhando a partida in loco).

A atuação coroa, inclusive, o ótimo momento do camisa 1, que faz um excelente 2024 e é o melhor jogador do time no ano até aqui.

Mas ele só trabalhou tanto por que o Fortaleza teve um jogo marcado pelas falhas defensivas. Foram muitas! De tanto vacilar e ceder chances ao Cruzeiro, acabou tomando o empate aos 43 minutos, quando o time mineiro estava com um jogador a menos depois da expulsão de Lucas Romero.

Coletivamente, foi um jogo abaixo. Individualmente, também. Tinga, Bruno Pacheco, Pochettino, Zé Welison, Pedro Augusto e Marinho (que saíram do banco) foram muito mal.

E fica a lição: encarar jogos de Série A da maneira que o Fortaleza encarou certas partidas no início de 2024, custa muito mais caro. No Brasileirão, que é pedreira atrás de pedreira, estes erros não são perdoados.