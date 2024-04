Fortaleza x Cruzeiro: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Cruzeiro se enfrentam, nesta quarta-feira (17), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca a estreia do Tricolor do Pici na Arena Castelão pela Série A de 2024. A bola vai rolar às 20h (horário de Brasília).

Depois de vencer na estreia, 2x1 contra o São Paulo fora de casa, o Leão quer engatar a segunda vitória consecutiva e somar mais três pontos no Brasileirão. O Fortaleza não perde na temporada desde o jogo contra o Maranhão, no dia 27 de março, pela Copa do Nordeste.

O Cruzeiro também começou a Série A com pé direito e venceu o Botafogo, por 3x2, em um jogo cheio de emoções. A Raposa saiu atrás no placar e conseguiu a virada, com a vitória garantida nos acréscimos do 2º tempo no Mineirão.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

Na TV, a partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Em um bom momento na temporada, o Fortaleza chega forte para fazer sua estreia em casa no Brasileirão. Nos últimos cinco jogos, o Tricolor venceu três, empatou dois e não sofreu nenhuma derrota.

O equilíbrio entre ataque e defesa também se sobressaiu. Nestes cinco jogos, o time de Vojvoda balançou as redes 10 vezes e só foi vazado em duas oportunidades.

Para enfrentar o Cruzeiro, o treinador argentino realizou duas atividades no Pici. A expectativa é que ele faça mudanças pontuais em relação ao time que entrou em campo contra o São Paulo, mas mantenha a base da equipe.

O zagueiro Tomás Cardona é dúvida para este confronto. Ele ficou fora do último jogo contra o São Paulo com um desconforto muscular. Já o meia Calebe, deve seguir de fora tratando um edema muscular na coxa.

O Leão pode ter novidades na lista de relacionados. O volante Emmanuel Martínez e o atacante Renato Kayzer já estão regularizados e podem fazer suas estreias com a camisa tricolor. No caso do atacante, seria uma reestreia, por ser um retorno após empréstimo ao Criciúma.

COMO CHEGA O CRUZEIRO | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

A Raposa também venceu seu jogo de estreia na Série A, contra o Botafogo por 3x2. A equipe mineira ainda disputa a Copa Sul-Americana em paralelo, assim como o Fortaleza, e não conseguiu vencer as duas rodadas que disputou contra Universidad Católica (0x0) e Alianza Fútbol Club (3x3).

O confronto desta quarta no Castelão antecede o clássico contra o Atlético-MG, no próximo sábado, também pela Série A. Por isso, o treinador Fernando Seabra pode fazer algumas mudanças na equipe titular.

As baixas do Cruzeiro são Juan Dinenno, com fratura no nariz e desgaste muscular, e o goleiro Rafael Cabral que está com futuro incerto na equipe e deve ser negociado.

Além disso, Matheus Pereira segue como dúvida, mesmo após viajar com a delegação. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e ainda não se sabe se pode ter condições de jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Titi; Tinga, Zé Welison, Hércules, Pochettino, Pacheco; Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Cruzeiro: Anderson; William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira (Mateus Vital); Arthur Gomes e Rafa Silva (Rafael Elias). Treinador: Fernando Seabra.

PALPITES

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CRUZEIRO

Data: 17/04/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 20h (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistente 1: Leone Carvalho Rocha

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)