João Ricardo lamenta empate do Fortaleza diante do Cruzeiro: 'Perdemos dois pontos'

O goleiro João Ricardo foi um dos melhores em campo pelo Fortaleza no empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (17), no Castelão, com pelo menos três grandes defesas. O goleiro lamentou o resultado, que tirou os 100% de aproveitamento do time na Série A. Após duas rodadas o Leão tem 4 pontos.

"Estávamos bem no jogo, nos defendendo bem e um detalhe tomamos o empate. O jogo estava controlado, na nossas mãos e perdemos dois pontos. Hoje é um resultado que não se deve comemorar. Tinha tudo para uma vitória e em um detalhe, em uma infelicidade acabamos tomando o gol", disse ele.

Sobre a sequência do Fortaleza na temporada, com jogos na Copa do Nordeste e Sul-Americana em casa, João Ricardo afirmou que o clube não deve priorizar nenhum torneio.

"É levantar a cabeça, é início de campeonato, importante somando e vamos trabalhar para melhorar cada dia mais a cada jogo. A nossa tabela é bem pesada, mas pela grandeza do Fortaleza, não podemos priorizar qualquer competição. Na Copa do Nordeste temos uma partida decisiva, e na Sul-Americana, chegamos na final no ano passado e esse ano queremos de novo. Que estes jogos em casa ajudem o time".

Sequência

O Leão volta jogar no domingo (21), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Tricolor enfrenta o Altos/PI, no Castelão, às 21 horas. Pela Sul-Americana, o Fortaleza joga no dia 25, às 21 horas, no Castelão contra o Boca Juniors, pela 3ª rodada da Fase de Grupos.