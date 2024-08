Fortaleza x Criciúma: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Arena Castelão vai receber mais um duelo da Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Criciúma se enfrentam neste sábado (10) em confronto válido pela 22ª rodada da competição. A bola vai rolar a partir das 16h (horário de Brasília).

Em casa, o Leão do Pici venceu nas últimas oito rodadas e conta com o apoio do torcedor que deve lotar as arquibancadas do Castelão. Com 39 pontos, a equipe tricolor é a 3ª na tabela. Já os catarinenses somam 24 pontos até aqui e estão na 12ª posição.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida tem transmissão do Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Depois da vitória contra o Cruzeiro fora de casa, a moral do Fortaleza subiu ainda mais. Invicto há sete rodadas, o Leão vive seu melhor momento dentro do Campeonato Brasileiro. Inclusive, é o time com menos derrotas (3) e o único que permanece sem perder dentro de casa.

Entretanto, para o confronto deste sábado, Juan Pablo Vojvoda ainda não deve contar com o artilheiro do time, Lucero, que deve voltar apenas no jogo contra o Rosario Central, pela Copa Sul-Americana. Tinga e Calebe também seguem de fora, já Pochettino e Machuca são dúvida.

A boa notícia fica com o retorno do volante Hércules, que estava suspenso no último confronto pela Série A, e volta a ser opção contra o Criciúma.

COMO CHEGA O CRICIÚMA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

A equipe catarinense chega para o duelo depois de conseguir uma sequência de duas vitórias seguidas. O Criciúma venceu o Atlético-MG na última rodada e já havia vencido o Juventude no jogo anterior.

Para enfrentar o Fortaleza, o treinador Cláudio Tencati pode fazer mudanças no meio campo. Fellipe Matheus, suspenso, não pode atuar. Seu substituto direto, Ronald, também não é opção por questões contratuais, mesma situação do zagueiro Tobias Figueiredo.

Com isso, há possibilidade de Marquinhos Gabriel aparecer como titular no meio de campo. Outra opção é de escalar três volantes.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Titi, Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Rossetto, Hércules; Pikachu, Breno Lopes e Kayzer. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Higor Meritão, Newton, Marquinhos Gabriel e Marcelo Hermes; Bolasie e Allano. Treinador: Cláudio Tencati.

PALPITES

FICHA TÉCNICA | CRUZEIRO X FORTALEZA

Data: 10/08/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 16h00 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Kleber Ariel Goncalves Da Silva-PR

Árbitro Assistente 1: Bruno Boschilia-PR

Árbitro Assistente 2: Victor Hugo Imazu Dos Santos-PR

VAR: Rodolpho Toski Marques-PR