Ceará terá torcedores na semifinal do Campeonato Cearense após efeito suspensivo

O Ceará conseguiu nesta quarta-feira (19) um efeito suspensivo sobre a punição que havia recebido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF/CE) e poderá contar com a presença dos seus torcedores na semifinal do Campeonato Cearense no início de março.

O documento em que consta a decisão, assinada pelo senhor Antônio Rodrigues Filho, auditor vice-presidente do TJDF/CE, que concede o efeito suspensivo ao Ceará quanto à pena de perda de mando de campo.

O efeito suspensivo é válido até o julgamento no Pleno do TJDF/CE. Até lá, o Vozão poderá disputar as partidas do Campeonato Cearense com portões abertos ao seu torcedor, o que inclui a partida das semifinais, em que o Alvinegro aguarda a definição de seu adversário, que será Maracanã ou Horizonte.

O Ceará foi apenado com perda de dois mandos e R$ 30 mil pelo enfrentamento entre torcedores do Vovô no Clássico da Paz com o Ferroviário realizado no dia 26 de janeiro.