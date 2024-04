Fortaleza x Altos: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O domingo (21) está reservado para as definições na Copa do Nordeste. Fortaleza e Altos se enfrentam, em jogo único, de olho na última vaga das semifinais do torneio regional. A partida acontece na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília).

Nos únicos três encontros entre as equipes, a igualdade se sobressaiu. O placar de 1x1 se repetiu em todos os jogos até aqui. Para este duelo, em caso de qualquer resultado de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

O vencedor já sabe que vai enfrentar o Sport na próxima fase. O Leão da Ilha bateu o Ceará nas quartas de final, por 2x1. Independente de quem passe entre Fortaleza e Altos, a partida será realizada em Recife, já que o Sport tem vantagem pela campanha na fase de grupos.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

Na TV, a partida vai ser transmitida pela ESPN. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Apesar de estar invicto no mês de abril, o Leão vem de um resultado não tão satisfatório. A equipe cedeu o empate, em 1x1, na partida contra o Cruzeiro no Castelão, pela Série A.

Para enfrentar o Altos, o treinador Juan Pablo Vojvoda realizou duas atividades no Pici. A expectativa é que ele faça muitas mudanças em relação ao time que entrou em campo contra a Raposa, já que tem pela frente uma sequência complicada na Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil.

“É uma situação que temos que resolver. Agora todos os times vão jogar o Brasileirão e nós não vamos. Dificulta, é verdade. Depois Copa Sul-Americana e Copa do Brasil estão todos nas mesmas condições. Se joga Copa do Brasil, todos jogam. Se joga sul-americana, todos jogam. Não se suspende uma partida do brasileiro para disputar esses campeonatos. Mas é uma copa que é muito tradicional aqui no Nordeste e vamos jogar com a máxima responsabilidade, como sempre fizemos” Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza

Entre as dúvidas para o duelo deste domingo, estão os zagueiros Tomás Cardona e Benjamin Kuscevic, ambos com desconforto muscular. A principal baixa segue sendo o meia Calebe, com edema muscular na coxa.

Os quatro reforços já anunciados pelo Fortaleza, Kayzer, Martínez, Felipe Jonatan e Breno Lopes, não podem atuar pela Copa do Nordeste, pois não foram inscritos a tempo, e também ficam de fora do confronto.

COMO CHEGA O ALTOS | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

A equipe piauiense se consagrou campeã estadual, após bater o Parnahyba nos pênaltis. A final aconteceu há mais de quinze dias e foi o último duelo do Altos na temporada. Desde então, o time de Flávio Araújo está totalmente focado na decisão contra o Fortaleza.

“Nesses dias que antecedem esse grande jogo, nós estamos ajustando, fazendo reajuste, com relação ao posicionamento tático, com relação às bolas paradas, ofensiva e defensiva, para chegar no jogo preparados, sabendo o que nós queremos” Flávio Araújo Treinador do Altos

O treinador Alviverde ainda falou sobre não acreditar em um desinteresse por parte do Leão do Pici neste duelo. Segundo ele, as equipes da Copa do Nordeste apresentam um nível superior do que muitas que estão na Copa Sul-Americana.

A delegação do Altos chegou na capital cearense na última quinta-feira (18) e ainda realizou duas atividades de treinamento já em Fortaleza. Flávio Araújo relacionou 23 atletas para o confronto.

Entre os principais nomes da equipe, ficaram de fora Arlan, se recupera após cirurgia na face, e Roger Gaúcho, com dores no joelho.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Dudu, Brítez, Titi, Pacheco; Sasha, Pedro Augusto, Kervin Andrade; Marinho, Machuca e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Altos: Careca, Luis Guilherme, Ricardo, Leandro Amorim, Arthurzinho; Hudson, Marcelinho, Brayann, Dhonata; Matheus Taumaturgo e Rhuann. Treinador: Flávio Araújo.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X ALTOS

Data: 21/04/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 19h (horário de Brasília)

Transmissão: ESPN, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira

Assistente 1: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA)

Assistente 2: Rondinelle dos Santos Tavares

VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira