Fortaleza x adversários diretos do Z-4 no Brasileiro; veja como o Leão pontuou

O Fortaleza se prepara para uma sequência decisiva para seguir vivo na luta pela permanência na Série A. A equipe comandada por Martín Palermo vai enfrentar adversários diretos da zona de rebaixamento. Além do Leão do Pici, Vitória, Juventude e Sport estão no Z-4. O Vasco é o primeiro time fora.

Ao todo, o Tricolor do Pici somou sete dos 15 pontos disputados contra os adversários diretos em cinco partidas. No primeiro turno, o Leão do Pici foi superado pelo Vitória (4ª rodada), venceu o Juventude (8ª rodada), empatou com o Sport (6ª rodada) e sofreu nova derrota diante do Vasco (9ª rodada).

No segundo turno, o Tricolor do Pici bateu o Vitória por 2 a 0 na estreia de Martín Palermo, novo técnico. Após ser derrotado pelo Palmeiras, o grupo vai enfrentar novamente três adversários diretos: primeiro o time pernambucano. Em seguida, Juventude e Vasco. Antes, na 26ª rodada, o grupo encara o São Paulo.

O Fortaleza volta a campo no sábado (27), contra o Sport. O duelo será às 16h (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

FORTALEZA CONTRA ADVERSÁRIOS DIRETOS NA SÉRIE A 2025

1º TURNO

4ª Vitória 2 - 1 Fortaleza

8ª Fortaleza 5 - 0 Juventude

6ª Sport 0 - 0 Fortaleza

9ª Vasco 3 - 0 Fortaleza

2º TURNO

23ª Fortaleza 2 - 0 Vitória