As opções do Fortaleza para a vaga de Brítez contra o Sport

O técnico do Fortaleza, Martín Palermo, tem três principais alternativas para a vaga do zagueiro Brítez, que está suspenso para a partida contra o Sport, no próximo sábado (27). Brítez completou a série de três cartões amarelos contra o Palmeiras.

Kuscevic

Lucas Gazal

Cristovam

Entre as três opções, um denominador comum: nenhum atuou sob o comando de Martín Palermo, o que torna o processo de escolha ainda mais complicado para o treinador argentino. Além disso, trata-se de uma partida decisiva contra um rival direto no Z-4.

KUSCEVIC NÃO JOGA HÁ MAIS DE UM MÊS

Legenda: Kuscevic não joga pelo Fortaleza desde o dia 12 de agosto, por conta de uma lesão muscular Foto: Kid Júnior/SVM

Kuscevic desponta como o favorito para assumir a vaga. Ele naturalmente é titular da zaga do Fortaleza, mas não joga desde o dia 12 de agosto, há mais de um mês, por conta de um edema no músculo posterior da coxa direita.

No último boletim do departamento médico, o nome de Kuscevic já não apareceu, o que aumenta a expectativa de que ele seja relacionado contra o Sport. A dúvida é se o chileno terá condições de já iniciar a partida como titular.

LUCAS GAZAL AINDA NÃO ESTREOU

Legenda: Lucas Gazal ainda não fez sua estreia com a camisa do Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Outra possibilidade seria Lucas Gazal. O jogador de 26 anos foi contratado pelo Fortaleza na última janela de transferências, chegando ao Pici emprestado pelo Atlético-GO. No início do ano, ele estava atuando no Shandong Taishan, da China.

Gazal ainda não fez sua estreia com a camisa do Fortaleza, mas foi relacionado por Martín Palermo nas suas duas partidas à frente do Leão, contra Vitória e Palmeiras. Caso Kuscevic não esteja 100% para começar como titular, Lucas Gazal deve ser o escolhido.

CRISTOVAM NÃO JOGOU NO PROFISSIONAL

Legenda: Cristovam é uma promessa da base do Fortaleza e tem sido relacionado no time principal, mas não fez sua estreia profissional Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A terceira alternativa seria escalar o jovem Cristovam. Com apenas 19 anos, ele é considerado um dos destaques do time sub-20 do Leão, defendendo a equipe em competições como Copinha, Brasileirão Sub-20 e Copa do Nordeste Sub-20.

Apesar de estar sendo relacionado nas últimas partidas do profissional, Cristovam nunca atuou em uma equipe principal. Não tendo ainda feito sua estreia no profissional, seria pouco provável que isso acontecesse como titular em uma partida decisiva na Série A.

DESFALQUES NO SISTEMA DEFENSIVO

Além de Brítez, o Fortaleza deve ter pelo menos outros três desfalques no sistema defensivo para a partida contra o Sport. O lateral-direito Tinga trata edema muscular no adutor da coxa direita e o goleiro João Ricardo está com um tendinite no ombro direito.

Além deles, o zagueiro Marcelo Benevenuto, que retornou ao Leão nesta última janela de transferências após empréstimo ao Criciúma, na Série B, chegou lesionado e agora está em transição após edema muscular na posterior da coxa direita.